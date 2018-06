Jak si za peníze EU postavit rodinný dům a jiná pokušení evropských dotací

Čapí hnízdo

Asi nejznámější českou dotační kauzu představuje farma Čapí hnízdo. Farmu nechal vybudovat premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Firmě Farma Čapí hnízdo byla roku 2008 přidělena dotace v programu pro malé a střední podniky ve výši padesáti milionů korun na stavbu rekreačního areálu ve středních Čechách. Firma dříve spadala do koncernu Agrofert vlastněného Andrejem Babišem. V době, kdy se o dotace ucházela, už ale měla anonymního majitele. Babiš později přiznal, že se jednalo o jeho děti a bratra manželky. Policie pojala podezření, že za firmou stál celou dobu Agrofert a že šlo o fiktivní převod akcií. Firma by tak podle policie nikdy nebyla malým či středním podnikem a neměla by na dotaci nárok.