KOORDINÁTORKA SVATEB: Čím ztřeštěnější, tím lepší. Striptýz z rozluček mizí

Co je největším svatebním trendem současnosti?

Dneska už se boří hranice mezi tím, co je a není trendem. Spíš záleží na tom, jak svatbu člověk uchopí a pojme. Ale každá nevěsta nám říká, že by chtěla mít svatbu jako z Pinterestu (stránka, která uživatelům umožňuje vytvářet kolekce fotografií, pozn. red.). Takže nás oslovují nevěsty, které chtějí obřady někde na louce nebo na zahradě, i ty, které si vybírají místa, jako jsou například stodoly, farmy, továrny. Pomalu se opouštějí hrady a zámky a spíš se navracíme k přírodní svatbě.

Takže princeznovské svatby už jsou pasé?

Možná ne úplně, ale nám je příjemnější organizovat svatby, které až tak princeznovské nejsou, jsou spíš vílí. Ale obecně myslím, že jak v zahraničí, tak u nás se tenhle zámecký styl postupně opouští.

Kdyby za vámi přece jen přišla nějaká nevěsta, která by chtěla zorganizovat pompézní svatbu na zámku, odmítla byste?

Zorganizovat bychom to s kamarádkami zvládly, ale neudělaly bychom to. Nevěnujeme se tomu a naše dekorace se nehodí do tohoto konceptu. Není to náš styl, takže bychom v tom asi nebyly úplně stoprocentní. Do každé svatby dáváme kousek sebe, a tohle bychom zkrátka nebyly my.

Na jakou svatbu vzpomínáte nejraději a proč?

Na všechny, protože každá svatba je jiná, každá je svá, má nějaký svůj příběh. Stalo se nám, že jsme jednu svatbu s hosty protancovaly až do rána, na jiné svatbě jsme probrečely celý obřad. Zažily jsme i propršenou svatbu, ale přály jsme si, aby neskončila. Nedokážu vybrat jen jednu. Když se se snoubenci naladíme na stejnou vlnu, vždycky na jejich svatbu vzpomínám ráda.

Takže deštěm se nenecháte rozhodit?

Celou sezonu 2016 jsme si říkaly, že žádné naší nevěstě pršet na svatbě nebude a nepršelo, ale loni v září nám propršel celý den. Ale bylo to skvělé. Samozřejmě ale vždycky záleží na hostech a jak k takové situaci přistoupí.

Jaké musí mít koordinátor vlastnosti?

Určitě to musí být trochu extrovert, musí být komunikativní a hlavně přátelský. My to celé stavíme na přátelské bázi i komunikaci. Nejsme koordinátorky, které by stály s deskami a mikrofonem a dirigovaly. Spíš to pojímáme tak, že se s lidmi bavíme, seznamujeme a přitom jim říkáme, co bude následovat.

Řekla byste, že lidé dnes svatby řeší víc než dřív a jsou ochotni víc investovat do krásného zážitku a vzpomínek, nebo preferují spíš jednoduchý obřad?

Určitě do toho chtějí víc investovat, chtějí, aby z toho byl nezapomenutelný zážitek, ale vždycky nejde jen o peníze. Jde i o dobré nápady, o to mít trochu více odvahy a nenechat se odradit okolím.

Veronika Šedivá Narodila se v roce 1990. Po studiu marketingu na České zemědělské univerzitě v Praze pomáhala otci rozjet síť domovů pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Ve volném čase ráda cestuje, její oblíbenou destinací je jihovýchodní Asie, nejraději má Vietnam. Svatební studio YES & YES založila v roce 2015 se svými dlouholetými kamarádkami Renatou, Michaelou a Terezou. Při tvorbě dekorací na svatby se inspirují zahraničními svatbami, dekoratéry a fotografy.

Předtím jste řekla, že jste organizovaly svatbu v továrně, to si asi spousta lidí nedokáže vůbec představit. Jak se taková svatba zařizuje?

Jde o to, jestli jsou to soukromé prostory a jestli je vůbec možnost je pronajmout. V tomhle konkrétním případě šlo o bývalou uhelnou továrnu, ve které nebylo vůbec nic, musela se hodně upravit. Ale čím surovější, tím lepší. Jediná nevýhoda je v tom, že se tam musí všechno dopravit, musí se pořešit voda, elektřina, pokud tam není, udělat zázemí pro catering. Ale pak to má obrovské kouzlo.

Asi je to právě v tom, že tyhle továrny jsou holé, drsné a nikdo si nedokáže představit, co s tím uděláme. A pak na svatbě za námi lidi chodí a ptají se, jak jsme z toho dokázaly udělat něco takového. A to mám nejraději. Můžeme trochu kouzlit a přetvářet prostory v něco, co by lidi nečekali.

Takže koordinátor musí mít i velkou fantazii?

Tím, že na svatby vyrábíme i vlastní dekorace, tak určitě. Koordinátoři, kterým dekorace zajišťují dodavatelé, se mohou spolehnou trochu i na ně.

Na svatbě zůstáváme tak dlouho, jak si snoubenci přejí

Jak jste se k téhle práci dostala?

Já a moje holky jsme měly společné plány už odmalička, protože se známe už patnáct let. Zkoušely jsme toho spoustu. Dřív jsme založily i taneční skupinu, zkoušely jsme i zpívat, a buďme všichni rádi, že nám to nevyšlo. A pak jsme prostě jednou seděly nad skleničkou vína a řekly si: „Proč nezaložit svatební studio?“ Takže to vzniklo úplně náhodou. Baví nás to, dává nám to smysl a doufáme, že bude i dál. Ale původně jsme každá dělaly něco úplně jiného - Renča vystudovala návrhářství, Terka se věnuje grafickému designu, Míša účetnictví a já jsem vystudovala marketing. Hodně mě baví organizovat a koordinovat. Lidi kolem mi říkají, že mám ve zvyku organizovat i své okolí.

A jak jste začínaly?

Začalo to na podzim v roce 2015, když jsme spustily naše webové stránky a v prosinci se přihlásily na Svatební cirkus. To je takový veletrh, kde se ukazuje, jak dělat svatby trochu jinak. Takže jsme se tam přihlásily, prezentovaly svoji práci a spojily se s květinářstvím Metamorphosis a najednou ze dvou svateb, které jsme další rok měly v plánu připravovat, bylo naplánovaných deset, a ta první z nich, březnová, nás hrozně nakopla. Minulý rok jich už bylo něco kolem třiceti a letos to bude to samé. Ale na plný úvazek to děláme až od letošního roku, předtím jsme každá měla svou práci a tohle byl vlastně jen přivýdělek. Scházely jsme se s nevěstami po večerech a bylo to hodně náročné, zasahovalo nám to i do osobního života, čemuž chceme letos předejít.

Máte s kolegyněmi nějak rozdělenou práci?

Před svatbou to rozdělené máme. Já zařizuju komunikaci s nevěstami na schůzkách nebo po mailu. Terezka připravuje veškerou grafiku, takže dělá oznámení, jmenovky, menu, zpracovává obrazy a fotky. Renča se zabývá vizáží a stylingem, líčí a češe nevěsty. Míša se stará o finance. Na svatbě už působíme jako celek - dekorujeme, koordinujeme a fungujeme jako jeden.

Jaké roční období nebo měsíc si lidé volí pro svatbu nejčastěji?

Největším strašákem je pro snoubence špatné počasí, takže všichni chtějí slunný den, proto máme nejvíc nabité léto. Na popularitě nabývá září, čemuž se nedivím, babí léto je i pro nás nejhezčí. Anebo zapovězený květen, přestože je plný pověr.

Je tedy zima pro svatební koordinátory okurkovou sezonou?

Ani ne, protože se začínáme scházet s novými klienty, od konce roku máme plnou následující sezonu. Takže se scházím se snoubenci a využívám ten čas k inovacím, změnám a dalším akcím, protože naše studio pořádá i různé narozeninové oslavy a podobně. Ale co se týče svateb samotných, tak loni v zimě jsme měli jen jeden obřad.

Na kolik průměrná svatba vyjde?

To je hrozně individuální. Záleží, jaký počet hostů si snoubenci pozvou, jaké místo si vyberou, jaké dodavatele preferují. Vždycky říkám, že je nejdůležitější, aby si snoubenci stanovili svoje priority, aby věděli, co pro ně je důležité. Někdo chce profesionálního fotografa, někdo originálně ušité šaty na míru, někomu záleží nejvíc na jídle a vybere si lepší catering. Svatba se dá zorganizovat i za pár desítek tisíc, ale dá se udělat i za stovky tisíc. Troufám si ale říct, že pokud je to opravdu malá svatba, tak si ji snoubenci dokážou zajistit sami. Dokážeme zorganizovat svatbu pro 30 i pro 150 hostů a tam se samozřejmě náklady liší.

Kde vaše povinnosti končí? Zůstáváte párům k dispozici do chvíle, než z hostiny odejdou poslední hosté?

Zůstáváme pokaždé tak dlouho, jak si snoubenci přejí. Někdy koordinujeme jenom svatební obřad, někdy usadíme hosty k hostině a odjíždíme a někdy zůstáváme až do večerních hodin, kdy pár odtančí svůj první tanec. Potom začíná ta pravá zábava, kde koordinace není úplně nutná.

Co všechno je potřeba na svatbu zajistit?

Většinou se stává, že si nevěsty chtějí zařizovat svatbu samy, a pak když zjistí, že je to běh na dlouhou trať, tak se na nás obracejí, abychom jim pomohly. Pokud chtějí, můžeme jim pomoct se vším od zařízení místa, po volbu cateringu, květin, dekorací, pozvánek.

Jak probíhá vaše spolupráce s klienty?

Nejprve se sejdeme na nezávazné kafe, kde si popovídáme o tom, jaké přání a představy o té svatbě mají a pokud si plácneme, tak se jedeme společně podívat na obhlídku místa, které vybereme buď společně, nebo které vyberou snoubenci sami. To místo vždycky potřebujeme vidět kvůli dekoracím, potom jim navrhujeme oznámení, tiskoviny, doporučujeme dodavatele a komunikujeme s nimi, líčíme a češeme nevěsty, dekorujeme a koordinujeme svatební den. Nejdůležitější pro nás určitě je naladit se s nimi na stejnou vlnu.

Obracejí se někdy na vás lidé se ztřeštěnými nápady, které se jim snažíte vymluvit? Nebo se řídíte heslem: náš zákazník, náš pán?

Spíš se řídíme heslem, že čím ztřeštěnější, tím lepší. Baví nás, když lidi mají originální nápady, volí neotřelá místa, když je objekt bez vody a elektriky, když chtějí přírodní obřad. Chceme, aby to mělo něco navíc, na co nezapomenou.

Pokud chce mít někdo svatbu v červenci, s jak velkým předstihem by vás měl kontaktovat?

Běžně se nám nevěsty ozývají třeba v říjnu a listopadu, když chtějí mít svatbu v létě následujícího roku, takže zhruba tři čtvrtě roku dopředu. Potřebujeme hlavně zabukovat místo, protože těch nejzajímavějších v Česku není moc a jsou zamluvená třeba rok a půl dopředu, takže když se nám ozvou později, řešíme problémy s hledáním nových míst. Ale jakmile odškrtneme termín a místo, pak už jde plánování docela lehce.

Jaké zádrhele musíte nejčastěji řešit?

Vždy se snažíme, aby to všechno klapalo, ale nejčastěji řešíme nějaké drobné posuny v harmonogramu a aby nijak nenarušily zábavu hostů a nezkřížily se plány dodavatelům. A občas nás samozřejmě zlobí počasí.

Když lidem pomáháte připravovat jeden z nejdůležitějších dnů jejich života a nějaký čas úzce spolupracujete, stává se pak, že se třeba spřátelíte a zůstáváte v kontaktu i po svatbě?

Stává se nám to a jsme za to nesmírně rády. S někým se scházíme po svatbě a je to pořád intenzivní, někdo se na nás obrátí s tím, že chce, abychom byly u nějakých dalších důležitých momentů v jeho životě. Pomáháme zorganizovat třeba baby shower, křtiny nebo narozeninové oslavy. S někým jsme zase v kontaktu přes sociální sítě.

Pomáhala jste s přípravou svatby registrovaného páru? Pokud ano, lišila se nějak od ostatních svateb?

Letos budeme mít první takovou svatbu a v přípravách se to prakticky vůbec neliší, akorát v otázce matriky. Tento pár se nemůže registrovat na jakémkoliv matričním úřadě, úřadů s touto kompetencí je v republice pár, v Praze je třeba jenom jeden. Tahle svatba bude v říjnu a už se na ni moc těšíme.

Můžu se zeptat, jestli jde o muže či ženy?

O dvě slečny.

Nejvíc nervózní bývá otec nevěsty

Kdo bývá nejvíce nervózní?

Tatínek nevěsty. Hlavně v ten moment, když na ni čeká, než ji odvede k oltáři. První oční kontakt nevěsty s tatínkem bývá hodně dojemný.

Máte zprávu o tom, zda někdo z lidí, kterým jste koordinovala svatbu, se již stihl rozvést?

Zatím nám chodí jenom zprávy o miminkách a šťastných chvílích, ale zkuste se nás zeptat za pár let. Každopádně doufáme, že budeme mít pořád skvělé skóre.

Kromě svateb organizujete i rozlučky se svobodou. Jsou v Česku stejně populární jako na Západě? Jaký styl takového večírku preferují ženy, jaký muži?

Pomalu se dostáváme k tomu, že to tady začíná být stejně populární. Co se týče žen, tak ty většinou vyrážejí společně na nějaký víkend, třeba na chatu nebo do zahraničí. A muži si rozlučky často nepamatují. (smích)

Zve si někdo na rozlučky striptéry?

Myslím, že to už se moc nedělá. Možná se navštíví nějaké bary, kde je tohle k vidění, ale neřekla bych, že je to pořád trendem. Mně osobně kdyby někdo tohle udělal, tak asi uteču. Teď je to podle mě spíš o tom pobavit se s přáteli, mít kolem sebe lidi, které chceme.

Vy se svým týmem organizujete i takzvané tajné svatby. Jak to probíhá?

Jde o to, pro koho ty svatby mají být tajné. Pokud jde o rodinu nebo přátele, tak normálně spolupracujeme se snoubenci nebo jejich svědky. Pokud by to mělo být tajné pro nevěstu, tak si představuju, že ji ženich vyveze na místo a ona se jenom probudí do onoho rána, kdy kolem sebe bude mít kamarádky, připravené šaty a všechno bude nachystané. Takovou svatbu bychom si hrozně přály organizovat, ale zatím se nenašel žádný odvážlivec.

Moje místo v Česku Odpovídají všichni hosté seriálu Každý odněkud je. Někde se narodí, někde je doma. Říká se, že ta nejdůležitější místa v mysli a srdci člověka mohou být maximálně dvě. Jaká jsou ta vaše? První místo je určitě někde v přírodě, protože nejsem člověk, který je rád někde zavřený. Máme chatu nedaleko Votic, kde jsem vyrůstala. A druhým srdcovým místem začíná být naše nově zařízené studio na Starém Městě.



Nemohla by být pak nevěsta trochu naštvaná, že ji úplně vynechali z příprav?

Asi záleží na člověku. Moje kamarádky by si určitě svoji svatbu chtěly připravit, zasahovat do ní. Já jsem zase typ člověka, který by se do takového rána rád probudil. Ten druhý tohle musí vycítit, musí toho člověka znát a vědět, co pro něj bude důležitější. Jestli možnost podílet se na přípravách nebo moment překvapení.

Osloví vás někdy muž ještě před tím, než svou vyvolenou požádá o ruku, abyste mu pomohla třeba s výběrem svatebního prstýnku?

Stává se to. Pomáháme vybírat prstýnky, místo, kde se zásnuby mohou konat, připravujeme pikniky, poptáme fotografa, který zachytí jejich moment. Pokaždé jsme snad ještě nervóznější než ten muž sám a doufáme, že to dopadne dobře.

Podílíte se i na zajišťování svatební cesty?

Zatím ne, ale do budoucna to plánujeme. Zrovna dojednáváme nějaké spolupráce.

Kdyby chtěl někdo začít s kariérou svatebního koordinátora, co byste mu poradila do začátku?

Aby na to nebyl sám, protože já bych to sama určitě nezvládla. S holkama jsme si navzájem oporou jak v pracovním, tak osobním životě. Pak by měl povolit uzdu nápadům, neměl by se bát zrealizovat i ty nejztřeštěnější a jít trochu proti proudu.

Jak vypadá vaše vysněná svatba?

Nevím, jestli se ptáte té pravé, já zatím ani nemám nástěnku na Pinterestu. Ale věřím, že až to přijde, tak budu vědět. A když ne, tak mi s tím holky pomůžou.