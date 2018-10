Zraněného vojáka v Afghánistánu čeká další operace, nehýbe končetinami

Atentátníci použili civilní auto naplněné výbušninou, výbuch vojenské vozidlo převrátil. Lehce byli zraněni vojáci V. B. (ročník narození 1985), M. J. (1984), M. S. (1976), M. Š. (1992), voják D. K. (1983) byl zraněn těžce. Těžce zraněný voják byl operován na základně Bagrám, podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové ho však čeká ještě další operace.



Útok přišel dva a půl měsíce po sebevražedném atentátu, při kterém zahynuli tři čeští vojáci. V úterý Lidové noviny zveřejnily informaci, že na spolupachatele atentátu zaútočily české speciální síly. Vedení armády a ministerstva obrany ji nepotvrdilo (podrobnosti v článku Čeští výsadkáři v Afghánistánu pomstili kolegy, zabili spolupachatele útoku).

Podle bezpečnostního analytika Andora Šándora může být zveřejnění této informace problematické. „Pokud se operace odehrála, tak to, že to uniklo do médií, je veskrze nešťastná věc. Protože tak, jak to sledujeme my, tak to sledují Afghánci. Pokud se to odehrálo, nemělo se o tom mluvit. Nemyslím si, že to bylo rozumné,“ řekl iDNES.cz Šándor.

Česká armáda má v současné době v Afghánistánu asi 350 vojáků. Největší jednotka má na starosti ostrahu spojenecké základny Bagrám. Hlídky vyjíždějí do okolí v okruhu několika kilometrů. Za úkol mají například zabraňovat raketovým útokům na základnu nebo zjišťovat zpravodajské informace. Právě při jedné z hlídek byli vojáci ve středu zraněni.

Od dubna okolí Bagrámu hlídá 10. strážní rota tvořená především příslušníky 42. mechanizovaného praporu Svatováclavského z Tábora. Jejich úkol v těchto dnech končí a nahrazují je vojáci 11. strážní roty, kterou tvoří hlavně vojáci 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic.

Kromě srpnového útoku čelili čeští vojáci vážným incidentům například v létě 2014. Po útoku sebevraha zemřelo tehdy v červenci pět Čechů. Zanedlouho poté byla vystavena útoku i další jednotka českých vojáků, vážně zraněn byl jeden z členů hlídky. V Afghánistánu zahynulo od roku 2002 třináct českých vojáků. Při misích se v alianční misi ISAF a Rosulute Support vystřídalo devět tisíc vojáků.