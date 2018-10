Čeští výsadkáři v Afghánistánu pomstili kolegy, zabili spolupachatele útoku

Podle jednoho z vojáků se to stalo před delší dobou při poměrně rozsáhlé operaci.

„Šlo o poměrně rozsáhlou operaci. Je to ale relativně delší doba, co se to stalo. Při misi byl jeden pachatel usmrcen a další zajat,“ řekl jeden z vojáků Lidovým novinám.

Premiér Andrej Babiš, ministr obrany Lubomír Metnar, generální štáb ani americká ambasáda v Praze nechtěli podle LN informaci komentovat.

„My nebudeme nic komentovat,“ řekl na dotaz iDNES.cz mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Češi vypátrali teroristy, kteří u přípravy útoku asistovali, na základě zpravodajských informací od aliančních spojenců. Na pachatele poté zaútočila 601. skupina speciálních sil generála Moravce z Prostějova.

Na hlídku složenou z vojáků české, americké a afghánské armády sebevražedný atentátník zaútočil v neděli 5. srpna. Odpálil se v blízkosti šesti vojáků, kteří měli za úkol zajistit místo pro další úkoly.

Tři Češi, Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, zemřeli. Vážně zraněni byli dva Afghánci a Američan. Na místě jim pomáhali čeští zdravotníci a vojáci, kteří v době výbuchu ještě byli v obrněných vozidlech.

Krátce po události armáda uvedla, že podle jejího zjištění nebyl sebevražedný atentátník sám a útok byl připraven.