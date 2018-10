Nešťastný únik vojenských informací. Afghánci se mohou mstít, říká expert

„Pokud se operace odehrála, tak to, že to uniklo do médií, je veskrze nešťastná věc. Protože tak, jak to sledujeme my, tak to sledují Afghánci. Pokud se to odehrálo, nemělo se o tom mluvit. Nemyslím si, že to bylo rozumné,“ sdělil iDNES.cz bezpečnostní poradce a analytik Andor Šándor. „A kde víc platí, než v afghánské kmenové společnosti, krevní msta,“ dodal.

Jako pomstu za padlé české vojáky by však akci nenazval. „Je evidentní, že armáda asi dobře věděla, do čeho jde, po kom jde, takže ta věc proběhla relativně rychle a efektivně,“ pokračoval Šándor.

Zprávu o zásahu výsadkářů z 601. skupiny speciálních sil z Prostějova přinesly Lidové noviny. Vojáci podle listu zabili spolupachatele srpnového útoku na tři české vojáky, jednoho pachatele pak zajali.

„Šlo o poměrně rozsáhlou operaci. Je to ale relativně delší doba, co se to stalo. Při misi byl jeden pachatel usmrcen a další zajat,“ řekl novinám jeden z vojáků.

Podle vojenského a bezpečnostního analytika Lukáše Visingra mohlo jít však i o záměrný únik informací do médií. „Neuniklo nic konkrétního. Armáda nezveřejňuje detailní informace vojenských operací nikdy, postupuje tak i americká armáda,“ uvedl Visinger.



Vedení ministerstva obrany i armády zprávy o akci ve středu nekomentovalo. „My koaliční operace speciálních sil nekomentujeme,“ řekl ministr obrany Lubomír Metnar. K jeho slovům se přidal i náčelník generálního štábu Aleš Opata. „Můžu jenom podpořit to, co pan ministr obrany řekl a ujistit českou veřejnost, že je pravda, že operace speciálních sil a vůbec operace, které česká armáda vede v zahraničních operacích v boji s terorismem, nekomentujeme. Je to jednak takový úzus a jednak to souvisí s operační bezpečností našich vojáků,“ uvedl Opata.

Jde o citlivé informace, řekl bývalý náčelník štábu

Proč se podobné akce nekomentují, vysvětlil v České televizi i bývalý náčelník Generálního štábu AČR Jiří Šedivý. „Komentují se jen výjimečné akce, informace se nepředávají ani rodinám. Jsou to speciální operace, provádí je síly, jejichž operační schopnosti jsou unikátní. Jde o citlivé informace,“ řekl Šedivý s tím, že se zveřejňují informace, kterými se demonstruje síla.

Ani on však o zásahu nemluví jako o pomstě. „Pokud je ta informace validní, nepoužíval bych slovo pomstít. Je tu snaha zajmout daného člověka, který musí být předveden před řádný soud,“ dodal. Na adresu výsadkářů z Prostějova pak uvedl, že jde o elitu české armády. „Je to skutečně špička dané armády, jsou nejlépe vycvičení, nejlépe vybavení, vynikají po všech stránkách,“ řekl Šedivý.

Na hlídku složenou z vojáků české, americké a afghánské armády sebevražedný atentátník zaútočil v neděli 5. srpna (podrobnosti v článku Tři čeští vojáci zahynuli v Afghánistánu). Odpálil se v blízkosti šesti vojáků, kteří měli za úkol zajistit místo pro další úkoly.

Tři Češi, Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, zemřeli. Vážně zraněni byli dva Afghánci a Američan. Na místě jim pomáhali čeští zdravotníci a vojáci, kteří v době výbuchu ještě byli v obrněných vozidlech.