Tři čeští vojáci zahynuli při hlídce v Afghánistánu po útoku sebevraha

Útok se podle ministerstva obrany odehrál při patrole v okolí základny Bagrám. Sebevrah zaútočil v neděli kolem 3:50 hodin českého času v Čárikáru, hlavním městě provincie Parván.

„V uvedenou dobu prováděla pěší patrola běžnou činnost ve stanoveném prostoru. Následkem výbuchu utrpěli tři čeští vojáci smrtelná zranění,“ uvedlo ministerstvo obrany.

Oběťmi jsou podle české armády rotný Martin Marcin (1982), desátník Kamil Beneš (1990) a desátník Patrik Štěpánek (1993). Rodiny vojáků byly informovány, k dispozici jsou jim vojenští psychologové a vojenští kaplani.

„Patřili ke 4. brigádě rychlého nasazení v Táboře a navzdory věku to nebyli nezkušení vojáci,“ uvedl na nedělním odpoledním tiskovém brífinku zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Verner.

Exploze dále zranila tři další členy rutinní hlídky, jednoho Američana a dva vojáky afghánské armády. „Tato jednotka působí v Afghánistánu již řadu let. S americkou armádou dlouhodobě úzce spolupracujeme. Máme k dispozici audio záznamy, video i očité svědectví a situaci analyzujeme,“ podotkl Verner.

Vojáci podle něj museli v obtížném terénu vystoupit z obrněných vozidel a pokračovat pěšky. „Útok byl nenadálý, byla spatřena pouze jedna osoba, která se odpálila. Čeští vojáci zemřeli v podstatě okamžitě. Americký a afghánští vojáci jsou po operaci ve velmi vážném stavu,“ dodal Verner.

Ostatky armáda převeze ve středu

Repatriace ostatků padlých se uskuteční ve středu, účast na smutečním ceremoniálu při příletu kolem 17. hodiny na staré ruzyňské letiště přislíbil prezident Miloš Zeman.



„Zpráva o úmrtí vojáků je vždy to nejhorší, velmi mě to zasáhlo. V mých očích jsou to hrdinové, kteří se za hranicemi České republiky podíleli na boji proti terorismu. Celá země by na ně měla být hrdá. Upřímnou soustrast rodinám, příbuzným a kamarádům,“ reagoval na atentát náčelník Generálního štábu AČR Aleš Opata.

Severoatlantická aliance vede v Afghánistánu nebojovou misi Rozhodná podpora. Vojáci NATO nevedou v zemi bojové operace, podporují ale afghánské bezpečnostní síly.

Velitel mezinárodních sil v Afghánistánu John Nicholson uvedl, že jeho myšlenky a modlitby směřují k rodinám a přátelům padlých a zraněných. „Jejich oběť si budou pamatovat nejen naše srdce, ale také dějiny a posílí naše odhodlání,“ podotkl pro agenturu AP.

„Jsou to hrdinové, ale boj musí pokračovat“

Česká armáda má nyní v zemi mandát na 250 vojáků, kteří působí v Kábulu a na základně Bagrám. „Tragická smrt tří našich vojáků mě velmi zasáhla. Všem rodinám a blízkým chci vyjádřit svou hlubokou soustrast,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar, který je v telefonickém kontaktu s předsedou vlády i velením Armády ČR.

Premiér Andrej Babiš zareagoval na zprávu o úmrtí vojáků na Twitteru. Uvedl, že jsou to hrdinové, kteří bojovali proti teroristům, a vyslovil soustrast jejich rodinám a pozůstalým. Kondoloval také prezident Zeman, podle něhož boj s mezinárodním terorismem musí pokračovat. (podrobnosti o kondolencích najdete zde)

Česko v zahraničních misích od roku 1990 ztratilo 28 vojáků. V roce 2014 zemřeli v Afghánistánu při obhlídce terénu čtyři čeští vojáci. Další voják byl tenkrát těžce zraněn, zemřel po návratu do vlasti v české nemocnici. Stalo se to po explozi, kterou vyvolal sebevražedný atentátník v uniformě afghánské policie.