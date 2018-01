Američané v Sýrii staví armádu s Kurdy. Teroristy rozdrtíme, hrozí Turci

„Země, kterou nazýváme naším spojencem, trvá na vytvoření armády teroru u našich hranic. Na co jiného může tato armáda cílit než na Turecko,“ rozhořčil se v pondělí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan při projevu v Ankaře. „Náš úkol je zardousit ji, ještě než se vůbec narodí,“ cituje jej agentura Reuters.



Proti plánu Američanů, že by na území severně od řeky Eufrat měla sloužit nová jednotka s třiceti tisíci muži, Turecko v čele s Erdoganem protestuje zdaleka nejhlasitěji a podle úterní zprávy al-Džazíry už začalo posilovat obranu svých hranic se Sýrií.

Do provincie Hatay tak vyrazily dvě desítky obrněných vozů, do Sanliurfy zase konvoj dvaceti vozidel včetně tanků. Erdogan také uvedl, že přípravy na vojenskou operaci na severu Sýrie jsou u konce. „V nejbližších dnech“ by měli Turci dorazit k městu Afrin v aleppské provincii, které kontrolují bojovníci z kurdských sil YPG.

Turecku plánovaná americká jednotka vadí především proto, že ji z velké části budou tvořit právě syrští Kurdové, které Spojené státy v boji proti Islámskému státu dlouhodobě podporují.

Kromě arabsko-kurdské koalice SDF, do které patří i YPG, mají být zbylými členy pohraniční armády nově naverbovaní lidé. Výcvik první skupiny už začal.

Nyní mají Spojené státy v Sýrii asi dva tisíce vojáků. Americký ministr obrany James Mattis řekl, že tam zůstanou, aby se předešlo vzniku dalšího IS.

Turecko YPG považuje za spojence kurdské teroristické organizace PKK, která je v Turecku zakázaná a za podezření z napojení na PKK se v zemi běžně chodí do vězení. „Všem svým spojencům musíme říct: Nepleťte se mezi nás a teroristické organizace, nebo nebudeme zodpovědní za nechtěné důsledky,“ varoval Erdogan.

„Nenuťte nás pohřbít do země ty, kteří jsou s teroristy. Naše operace budou pokračovat, dokud ani jeden jediný terorista nezůstane u našich hranic. Natož třicet tisíc (teroristů),“ dodal. Podle tureckého prezidenta Kurdové své americké spojence v budoucnu jen zradí a „bodnou do zad“.



Podle tureckého listu Hürriyet si Erdogan také postěžoval, že s ním nikdo vznik koaliční jednotky nikdo nekonzultoval, což podle něj jen zkomplikuje boj proti teroristům z IS.

VIDEO: Řeže hlavy, ničí artefakty. Kde se vzal Islámský stát? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jen tím štěpí Sýrii, zuří Asad v zádech s Ruskem a Íránem

Turecko ovšem není jediné, komu americká iniciativa vadí. Proti je i syrská vláda prezidenta Bašára Asada, která vznikající jednotku nazvala „očividným útokem“ na suverenitu Sýrie.

Kterýkoliv Syřan se k americkým vojákům přidá, bude odsouzen jako zrádce, uvádí Reuters s odkazem na syrskou státní agenturu SANA. Už samotnou americkou přítomnost v Sýrii považuje za překážku pro to, aby znovu získal kontrolu nad celou zemí.

„To, co americká administrativa dělá, přichází v kontextu její destruktivní politiky v regionu. Tou je fragmentace zemí a bránění jakýmkoliv řešením krizí,“ cituje agentura syrské ministerstvo zahraničí.



K Sýrii se přidali i její spojenci - Rusko a Írán. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Bahrám Kásemí v úterý záměr označil za „zjevné vměšování do syrských záležitostí“, které „přiživí válečný oheň“. Vyzval také USA, aby stáhly všechny své vojáky ze Sýrie.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov pak uvedl, že „akce, které nyní vidíme, ukazují, že Spojené státy nechtějí udržet teritoriální integritu Sýrie. V podstatě to znamená rozpad velkého území podél hranice s Tureckem a Irákem,“ míní Lavrov.

Samotní Kurdové míní, že armádu v pohraničí potřebují na ochranu před hrozbou z Ankary i Damašku. „Abychom zabránili jakémukoliv útoku, musí tu být odstrašující síla, která ochrání hranici mezi naším územím a těmi ostatními,“ říká kurdská politička Fawza Youssefová.

Kurdská území podle ní budou potřebovat obranné jednotky do té doby, dokud se v Sýrii nedosáhne politického urovnání situace. „Teď nemáme žádné záruky,“ dodává. Válka v Sýrii trvá už téměř sedm let, během kterých zahynuly statisíce lidí a jedenáct milionů lidí muselo opustit své domovy.

Žlutě vyznačené území nyní kontrolují arabsko-kurdské jednotky SDF: