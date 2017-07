Asadovi roste sebevědomí, tiskne bankovky se svým portrétem

Bašár Asad vládne Sýrii železnou rukou už sedmnáct let, svoji bankovku však dosud na rozdíl od svého otce a předchůdce v prezidentské funkci Háfize Asada neměl. To se změnilo v neděli, kdy syrská centrální banka vydala nové bankovky v hodnotě dvou tisíc lir (asi 89 korun).



Šéf centrální banky Durai Durgham podle webu televize al-Džazíra uvedl, že bankovky byly natisknuty už před lety, jejich uvedení do oběhu však oddálila válka a výkyvy kurzu. Bankovky s jednapadesátiletým diktátorem budou uvedeny do oběhu v Damašku a vybraných provinciích.

Hodnota syrské měny se během šesti let občanské války propadla. Zatímco v roce 2011 jste za jeden dolar dostali 47 lir, v současnosti jich dostanete 517. Konflikt, který si vyžádal statisíce mrtvých, podnítil také raketový růst inflace. V roce 2013 dosahovala rekordních 120 procent, loni podle odhadů 50 procent.

Porážka povstalců se blíží

Asadův režim si v poslední době díky pomoci Ruska a Íránu přičetl několik výrazných úspěchů. Na konci minulého roku vyštípal povstalce z Aleppa, letos v květnu získal kompletní kontrolu nad Homsem. Nyní se snaží zlomit odpor rebelů v jižní provincii Dará u hranic s Jordánskem. Na konci června syrští vojáci vyhnali poslední bojovníky Islámského státu z provincie Aleppo a spěchají na východ, kde IS už tři roky obléhá syrskou posádku ve městě Dajr az-Zaur.

Většina povstalců je dnes izolována v provincii Idlíb, kde převládají radikální islamisté kolem bývalé fronty an-Nusra. Menší kapsy odporu leží východně od Damašku a severně od Homsu. Válka ještě zdaleka není vyhraná, porážka povstalců je však už zřejmě jen otázkou času.

Situace na syrském bojišti k 29. červnu 2017. Červená barva představuje oblasti kontrolované režimem Bašára Asada, zelená povstalce, černá Islámský stát a žlutá Kurdy.

Před týdnem se Asad objevil při příležitosti konce ramadánu v mešitě ve městě Hamá. Agentura Reuters to označila za projev jeho rostoucího sebevědomí, protože tak daleko na sever se od vypuknutí občanské války dosud neodvážil. Asada může těšit i fakt, že na jeho odchodu už netrvají ani Spojené státy, ani nový francouzský prezident Emmanuel Macron.



Syřané se pomalu vracejí domů

OSN na konci června uvedla, že letos se do svých domovů vrátilo skoro půl milionu syrských uprchlíků. Mezi navrátilci bylo 31 000 lidí, kteří před boji uprchli do sousedních zemí, a 440 000 vnitřních uprchlíků. Většina lidí zamířila do provincií Aleppo, Homs, Hamá a do Damašku, tedy do oblastí pod kontrolou režimu.

„Je to významný vývoj a výrazný počet osob. Většina těch lidí se vrací, aby zkontrolovala svůj majetek a zjistila, jak žijí příbuzní. O bezpečností situaci mají vlastní představu, vidí skutečné nebo očekávané zlepšení v oblastech, kam se vracejí,“ řekl podle ČTK mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Andrej Mahecic.

V Sýrii žije mimo své domovy 6,3 milionu lidí a dalších pět milionů je v sousedních zemích. UNHCR provedl v minulých týdnech mezi uprchlíky průzkum a zjistil, že 80 procent z nich si přeje vrátit se domů.