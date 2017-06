Domů se letos vrátilo skoro půl milionu syrských uprchlíků, tvrdí OSN

19:59 , aktualizováno 19:59

Do svých domovů v Sýrii se letos vrátilo téměř půl milionu uprchlíků. Oznámil to mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Podle něj bylo mezi navrátilci 31 tisíc osob, které před boji uprchly do sousedních zemí, a 440 tisíc Syřanů, kteří utekli, ale zůstali na území Sýrie. Důvodem návratu je podle OSN zlepšující se bezpečnostní situace v některých částech Sýrie.