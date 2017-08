Rusy do Sýrie láká jistota devítinásobku, končí na tajných hřbitovech

Genadij Perfiljev sloužil v Sýrii jako vojenský poradce. Jednapadesátiletý plukovník zemřel letos 8. května při průzkumu terénu, když ho zasáhla střepina z dělostřeleckého granátu. „Schytal pár gramů železa do srdce,“ řekl agentuře Reuters jeho spolužák z čeljabinské školy pro tankisty Pavel Bykov.

Perfilejev byl uložen k věčnému spánku na novém a přísně střeženém vojenském hřbitově za Moskvou, kde návštěvníkům kontrolují dokumenty. Jméno a datum úmrtí na jeho náhrobku zakrývá jeho fotka, stejně tak je tomu i u ostatních vojáků padlých v Sýrii.



Perfilejovo jméno není ani na oficiálních seznamech ruských obětí války v Sýrii. Ruská intervence v Sýrii začala v září 2015 a během téměř dvou let výrazně přispěla k tomu, že režimu syrského prezidenta Bašára Asada se podařilo zvrátit vývoj občanské války ve svůj prospěch. Finanční náklady i cena, kterou Rusko zaplatilo v lidských životech, zůstává velkou neznámou.

Ministerstvo obrany uvádí, že v Sýrii od začátku letošního roku padlo deset ruských vojáků. Agentura Reuters nyní na základě rešerší sociálních sítí a rozhovorů s pozůstalými došla k tomu, že za stejné období zemřelo v Sýrii čtyřicet mužů.



To je o čtyři více, než kolik oficiální statistika uvádí za prvních 15 měsíců intervence. Podle agentury Reuters v Sýrii zemřelo celkem 76 Rusů, přičemž každý rok je obětí o něco víc (na grafiku se můžete podívat zde). Skutečná čísla mohou být ještě vyšší, protože velitelé pozůstalé přesvědčují, aby si smrt svých blízkých nechali pro sebe.

K mlčení je mohou motivovat i peníze, rodiny padlých vojáků totiž mají nárok na tři miliony rublů. Prezident Vladimir Putin navíc tři měsíce před začátkem syrského dobrodružství podepsal dekret, podle nějž je smrt Rusů nasazených v době míru do zvláštních operací státním tajemstvím.

Jistota devítinásobku

Agentura Reuters přiznává, že rozdíl mezi jejími kalkulacemi a oficiálními údaji může být dán faktem, že ruská armáda se k vojákům bojujícím v Sýrii v řadách soukromé společnosti Vagner oficiálně nezná. „Pokud jsou v Sýrii nějací ruští dobrovolníci, tak stát s tím nemá nic společného,“ prohlásil ve středu Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.

Jedním z těchto „dobrovolníků“ byl i čtyřicetiletý Alexandr Promogajbo z jihoruského Bělorečensku. Bývalý elitní výsadkář, který měl za sebou nasazení v Čečensku, padl v Sýrii 25. dubna. Promogajbo se podle svých kamarádů v poslední době potýkal s nedostatkem peněz. V městě ležícím 80 kilometrů od Krasnodaru pracoval jako ostraha a snažil se vydělat peníze, aby mohl postavit dům pro svoji ženu a malou dcerku.

Loni se upsal vojenským kontraktorům spolupracujícím s ministerstvem obrany. Za měsíc v Sýrii mu slíbili 360 000 rublů (asi 130 000 korun), přibližně devítinásobek průměrné ruské mzdy. Vzali ho až napotřetí, když se mu podařilo dostat se do formy a shodit dvacet kilo nadváhy. „Říkal jsem mu, že je to nebezpečné, že ty peníze nedostane za to, že nebude nic dělat. Nedokázal jsem ho však přesvědčit,“ vzpomíná na svého spolužáka Artur Marobjan.

Ruská armáda propočty agentury Reuters striktně odmítla. „Není to poprvé, co se Reuters snaží jakýmkoliv způsobem zdiskreditovat ruské operace, které jsou namířeny proti teroristům z Islámského státu a které mají za cíl obnovit v Sýrii mír,“ řekl ve středu mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. Tvrzení agentury je podle něj lživé „od začátku do konce“.