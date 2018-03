Komunista Ondráček, který mlátil demonstranty, povede komisi GIBS

Ondráček dostal ve druhém kole volby 79 ze 155 hlasů, Majerová Zahradníková z ODS dostala 57 hlasů. Před tím v prvním kole Ondráček dostal 74 ze 153 hlasů – tři hlasy mu chyběly –, Majerová Zahradníková 32 hlasů a Pirát Mikuláš Ferjenčík vypadl s 29 hlasy.



Bouřlivá byla debata poslanců před samotnou volbou. „Vy jste snad za toho minulého režimu nikdo nepracovali? Nehrejte tady na čistotu,“ rozčiloval se během diskuze předcházející volbě šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik. Ohradil se také, že je Ondráček kvůli svému angažmá při demonstracích v roce 1989 nazýván „mlátičkou“.

„Všichni jsme za minulého režimu chodili do práce, já do školy, ale hovořit o tom, že ten, který se podílel na represích, je na stejné úrovni jako profesoři nebo učitelé, to přece není možné. Přestaňme tady všichni relativizovat totalitní minulost,“ oponoval mu lidovec Marek Výborný.

„Ano, pracovali jsme v té době. Ano, báli jsme se a mlčeli jsme. Za své nestatečné mlčení se dodnes stydím, ale báli jsme se těch represivních složek, které dokázaly zničit člověku život,“ řekl Miroslav Kalousek z TOP 09.

Nebál jsem se říkat své názory, hájil minulý režim poslanec ANO

Minulý režim hájil v debatě poslanec za ANO Jiří Bláha. „Nebál jsem se mluvit, nebál jsem se říkat své názory. A když končila komunistická doba, tak mi bylo 29, měl jsem kapelu, byl jsem takzvaná mánička a měl jsem i v těch textech, které jsme skládali, ty písničky, věci, které se věnovaly třeba náboženství. Nikdo mi je nezakazoval. Na vesnicích se ti lidé k sobě chovali otevřeně, nic jsme si před sebou nezatajovali, což se nedá říct o dnešní době,“ prohlásil.

„Komunistický režim byl zločinný, nelegitimní,“ připomněla Miroslava Němcová z ODS platný zákon z roku 1993. „A tomuto režimu pan kolega Ondráček sloužil, vědomě, hlásí se k tomu, obhajuje tuto svoji životní etapu a já si myslím, že to je přesně ten důvod, pro který nemůže zastávat funkci, na kterou ho opakovaně KSČM navrhuje,“ uvedla Němcová.

„Paní kolegyně Němcová, v době, když jste byla knihovnice, vyřadila jste sovětskou literaturu a veškerou literaturu, která byla spojována s režimem, ze své knihovny?,“ reagoval na poslankyni ODS Josef Hájek z ANO. Němcová mu opáčila, že knihkupectví si otevřela v roce 1992. „A takový brak a hnus, který představují spisy komunistických pisatelů, jsem tam neměla ani jeden a nikdy bych nic takového neprodávala,“ prohlásila.

Lidovec Jan Čižinský před poslanci uvedl, že lidé jako komunista Zdeněk Ondráček mlátili na demonstraci 17. listopadu 1989 v Praze na Národní třídě tři jeho starší sestry, zatímco jemu jako jedenáctiletému klukovi se podařilo s tátou dosta ven. „Na Národní třídě jsem nezasahoval,“ řekl k tomu Ondráček.

Ondráček řekl, že sloužil vlasti a líbily se mu uniformy

„Mně se líbily uniformy, líbí se mi dodnes, možná i disciplína s tím spojená, kterou také dodnes mám v sobě zakódovanou, a i tak dodnes pracuji a budu tak pracovat i nadále. Takže místo nabídky od armády jsem se rozhodl přijmout nabídku být policistou, tenkrát esenbákem. Chtěl jsem dělat psovoda,“ vyprávěl komunistický poslanec. „Sloužili jsme vlasti,“ hájil to, že působil v Pohotovostním pluku Veřejné bezpečnosti, který zasahoval proti demonstracím proti komunistickému režimu.

„Hlasováním pro komunistického kandidáta by poslanci ANO ztratili svědomí,“ apeloval na vládní hnutí šéf ODS Fiala. Zároveň by podle něj Babišovo hnutí definitivně předvedlo, že mu o většinovou vládu nejde.

Klaus mladší charakterizoval Piráta Ferjenčíka jako máničku

V prosinci ani v lednu Sněmovna Ondráčka nezvolila, i když byl jediným kandidátem. Kvůli tomu, že zasahoval při protirežimních demonstracích, protestovali dříve proti jeho zvolení lidé na Malé Straně.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík na celostátním fóru Pirátů

Komunista Kováčik před volbou prohlásil, že někomu vadí „mánička“ a jemu zase vadí slovo „mlátička“. „Mně mánička nevadí,“ reagoval Pirát Mikuláš Ferjenčík. Za máničku ho před tím označil Václav Klaus mladší z ODS, podle nějž mají poslanci volit kandidátku občanských demokratů, ne „máničku“.

„Všichni víme, o co se jedná, všichni známe kandidáty - komunistu Ondráčka, vlasatou šedesátikilovou máničku a naši zrzavou paní poslankyni Majerovou, takže všichni víme, oč jde, všichni známe kandidáty a pojďme volit a volte zrzku,“ řekl doslova Klaus mladší z ODS.

Podle Ferjenčíka by komise měla být pod kontrolou civilisty, ne bývalého policisty. „I plnit rozkaz může být chyba a za chybu se sluší omluvit,“ řekl Ferjenčík. Majerová upozornila, že Piráti už vedou komisi pro kontrolu odposlechů, tudíž by se už neměli ucházet o pozici šéfa komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Zuzana Majerová Zahradníková (ODS)

Podle Víta Rakušana z hnutí STAN je na komunistickém kandidátovi takový škraloup, že by na takovou pozici rozhodně kandidovat neměl. „Mandát pana kolegy Ondráčka je úplně stejný jako mandát každého ostatního z nás,“ hájil kolegu Kováčik. Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek řekl, že komunisté jsou členy nepsané koalice ANO, KSČM a SPD a pozice, o níž se poslanci v pátek přeli, musí patřit opozici.

Šance Ondráčka dopředu zvyšovalo to, že podle premiéra v demisi Andreje Babiše je nyní jediná varianta vlády, která je na stole, spolupráce ANO se sociálními demokraty tolerovaná komunisty. Paralelně však Babišovo hnutí vyjednává i o toleranci s SPD Tomia Okamury. Hnutí ANO má ve Sněmovně 78 poslanců, což je nejvíc z devíti stran v dolní komoře parlamentu.

Kolem Generální inspekce bezpečnostních sborů je v posledních dnech rušno především proto, že Babiš přiznal tlak na šéfa policejní inspekce, aby rezignoval. Politici opozice začali šéfovi ANO předhazovat, že to může souviset s tím, že je Babiš obviněn a vyšetřován kvůli dotaci na farmu Čapí hnízdo a že se Babiš i další stíhaný, šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, negativně vyjadřovali na adresu vyšetřovatele případu Pavla Nevtípila. Babiš to kategoricky popírá.