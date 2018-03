Babiš navrhne odvolání Ondráčka z čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS

Babiš to v neděli večer uvedl na svém Facebooku. On sám se v pátek, kdy Sněmovna o novém šéfovi komise pro kontrolu GIBS hlasovala, z jednání omluvil.

Kritizoval však absence poslanců ostatních stran, především poslanců takzvaného Demokratického bloku, kteří v pátek chyběli, ale jejich strany volbu Ondráčka kritizují. Přitom mohli zvolení komunisty zabránit, kdyby byli ve Sněmovně.

Zvolení totiž bylo velmi těsné. Ondráček dostal 79 hlasů, ke zvolení jich potřeboval alespoň 78. Hlasování bylo tajné. Z Demokratického bloku, kam spadají ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN, chybělo sedm poslanců. Osm absencí měla také ČSSD a šest Piráti (více o hlasování čtěte zde).

„Když jsme to (v pátek) ráno na klubu debatovali, bylo vidět, že zhruba polovina našich pro Ondráčka hlasovat nebude. Polovina znamená 33 poslanců. Ve Sněmovně bylo přítomno 30 poslanců za SPD a KSČM. S našimi by tedy dali dohromady nějakých 63 hlasů. A to by Ondráčkovi ke zvolení nestačilo. Takže je jasné, že byl zvolen i hlasy takzvaného Demokratického bloku,“ vyčíslil hlasování premiér.



„Jsem zvědavý, zdali navrhnou odvolání Ondráčka. Pokud ano, tak já budu samozřejmě hlasovat pro jeho odvolání,“ uvedl Babiš. Tentokrát prý přesvědčí i poslanecký klub ANO. „A pokud by to náhodou někdo nenavrhl, navrhnu to já,“ dodal.

„Nebudu to komentovat, dokud o tom nebudu osobně mluvit s Andrejem Babišem,“ reagoval na Babišovo vyjádření šéf komunistů Vojtěch Filip. Jeho stranickému kolegovi lidé vyčítají, že coby člen školního pohotovostního pluku zasahoval proti protirežimním demonstracím v roce 1989.

Fiala: Beru pana Babiše za slovo

Předseda ODS Petr Fiala se Babišových slov chytl. „Beru pana Babiše za slovo. Navrhneme tedy odvolání Zdeňka Ondráčka a věřím, že pan premiér dodrží své slovo a poslanci ANO pomohou odvolat Ondráčka z jeho funkce, když už ho do ní zvolili. Pane předsedo Babiši, společně máme 103 hlasů, pojďme do toho. Odvolejme Zdeňka Ondráčka,“ vyzval Babiše.

Naopak Mariana Jurečku z KDU-ČSL premiérova slova naštvala. „Babiš je neuvěřitelný, když se volil Ondráček, tak ve Sněmovně nebyl, nikdo z vedení ANO se vůči Ondráčkovi jasně nevymezil, poslanec Bláha (ANO) nám vysvětloval, jak je Ondráček v pohodě, a teď až lidé jdou do ulic, tak Babiš pragmaticky otáčí a chce Ondráčka odvolat. Blbce z nás dělá!“ napsal na Twitteru.

Dodal, že pokud to jednací řád umožní, tak navrhne, ať je příští volba veřejná. „Ať je v tom, co kdo říká a dělá, jasno.“

Smířlivěji reagoval Petr Gazdík ze STAN. „Prohlášení předsedy hnutí ANO Babiše velmi vítám. Ukazuje to, že veřejné mínění má ještě sílu. Tohle jsme si ovšem mohli ušetřit, kdyby poslanci ANO Ondráčka nepodpořili už při volbě,“ uvedl taktéž na Twitteru.

Demonstrace v 11 městech

Kvůli Ondráčkovu zvolení se bude v pondělí večer demonstrovat v 11 českých městech.

Organizátoři očekávají, že se protestů zúčastní desetitisíce lidí. Chtějí mimo jiné podepisovat petice za novou volbu předsedy komise. Akce v Praze vyvrcholí krátkým happeningem, který bude mít podobu pozvednutí petičního listu či bílého listu papíru, srolovaného do symbolického bílého obušku.

„Nechceme-li být směšní, zítřejší shromáždění musí být proti Babišovi. Tam je veškeré riziko i zlo,“ doporučil účastníkům Miroslav Kalousek z TOP 09.