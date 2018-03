Konec dohadů. O Ondráčkovi nehlasovalo 15 poslanců ANO a 9 ČSSD

Ze 78 poslanců vládního hnutí jich šlo v pátek volit 63. „Když jsme to ráno na klubu debatovali, bylo vidět, že zhruba polovina našich pro Ondráčka hlasovat nebude,“ napsal v neděli premiér v demisi Andrej Babiš. Zkontrolovat to ale jmenovitě nejde. Pokud by skutečně hlasovala jen polovina klubu ANO pro Ondráčka, spolu s poslanci KSČM a SPD, jichž hlasovalo dohromady třicet, by to ke zvolení Ondráčka nestačilo.

A kolik poslanců se nezúčastnilo hlasování z dalších stran? Druhý největší úbytek měli sociální demokraté. Těch je ve Sněmovně 15, ale hlasovalo jich pouhých šest, devět lidí nikoli. Absentovalo i 5 poslanců Pirátů, 4 komunisté, 3 občanští demokraté, 3 zástupci SPD a 3 poslanci z TOP 09, 2 lidovci a jeden člověk z hnutí STAN. Čísla na žádost iDNES.cz zveřejnil předseda volební komise Martin Kolovratník z ANO.

„Já jsem ho nevolil, nebyl jsem tam,“ říká poslanec ANO a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, jeden z těch, kteří při hlasování o Ondráčkovi chyběli.

Absence při hlasování o Ondráčkovi ANO – nehlasovalo 15 poslanců (hlasovalo 63 ze 78) - absence 19,23 % ODS - nehlasovali 3 (hlasovalo 22 z 25), absence 12 % Piráti - nehlasovalo 5 (hlasovalo 17 z 22), absence 22,73 %

SPD - nehlasovali 3 (hlasovalo 19 z 22). absence 13,64 % ČSSD - nehlasovalo 9 (hlasovalo 6 z 15), absence 60 % KSČM - nehlasovali 4 (hlasovalo 11 z 15), absence 26,67 % KDU-ČSL - nehlasovali 2 (hlasovalo 8 z 10), absence 20 % TOP 09 - nehlasovali 3 (hlasovali 4 ze 7), absence 42,86 5 STAN - nehlasoval 1 (hlasovalo 5 ze 6) Zdroj: volební komise Poslanecké sněmovny

„Ale kdybych tam byl, určitě bych ho nevolil. V listopadu 1989 jsem na náměstí stávkoval společně se studenty, zvonili jsme klíči a ten člověk byl reprezentantem tehdejšího režimu. Pokud funkce předsedy komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů náleží komunistické straně, měla hledat kandidáta přijatelného pro všechny. To Ondráček rozhodně nebyl,“ uvedl Vondrák. Protestních akcí se ale osobně nezúčastní. „Mám program až do pozdního odpoledne a pak jedu do Prahy,“ uvedl.

Vzápětí poté, co Sněmovna rozhodla, že komunista Zdeněk Ondráček, který v lednu 1989 v Praze v Pohotovostním pluku Veřejné bezpečnosti zasahoval proti demonstrantům proti totalitnímu režimu, má rozhodnutím Sněmovny vést komisi pro dohled nad Generální inspekci bezpečnostních sborů, začala po sociálních sítích kolovat nepřesná čísla, kterých 45 poslanců vynechalo toto hlasování a umožnili tak, aby ke zvolení Ondráčka stačilo 79 ze 155 hlasů.



STAN žádá, aby Babiš přestal mlžit a doložil slova činy

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš v neděli na Facebooku napsal, že si přeje, aby byl Ondráček odvolán a lídr ODS Petr Fiala hned reagoval, že to jeho strana navrhne a lidovecký první místopředseda Marian Jurečka bude chtít, aby se o tom hlasovalo veřejně. Klub ANO se poradí v úterý, jak bude postupovat.

Petr Fiala (Twitter) @P_Fiala Beru pana Babiše za slovo. Navrhneme tedy odvolání Z.Ondráčka a věřím, že pan premiér Babiš dodrží své slovo a poslanci ANO pomohou odvolat pana Ondráčka z jeho funkce, když už ho do ní zvolili. Pane předsedo Babiši, společně máme 103 hlasů, pojďme do toho. Odvolejme Z.Ondráčka. https://t.co/r85LSAgH5G 110 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Místopředseda STAN Vít Rakušan zveřejnil otevřený dopis Babišovi. „Pane premiére, co nás velmi zaráží, je Vaše ohýbání reality. Po tom všem, co se v naší zemi děje od loňských říjnových voleb, lze konstatovat jediné. Jste to Vy, který od začátku spolupracuje s komunisty, tedy s lidmi, kteří minulý režim relativizují nebo přímo hájí. Jste to Vy, kdo je v současnosti stále veden ve svazcích StB jako agent, který si teď s KSČM rozděluje výbory a komise v Poslanecké sněmovně. A jste to Vy, kdo vede hnutí, jehož poslanci pro pana Ondráčka do čela komise prokazatelně museli hlasovat,“ píše se v otevřeném dopise.



„Pokud byste Ondráčka do čela komise pro dohled nad GIBS nechtěl, umíte to zařídit jednou hromadnou smskou. Přestaňte proto mlžit a ukazovat ve věci pana Ondráčka na nás. Doložte svá slova činy,“ napsal Rakušan.

Pirát Michálek: Budeme pro veřejné hlasování

Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek iDNES.cz řekl, že je pro to, aby se o odvolání Ondráčka hlasovalo veřejně a že Piráti budou pro. „Z našich poslanců byli tři na služební cestě a dva řádně omluveni. A to jsme ještě do práce nahnali dva poslance, kteří jsou nemocní, čehož já nejsem příznivcem, aby hlasovali,“ vysvětluje Michálek páteční absenci pěti Pirátů.

„Pokud se bude hlasovat o odvolání poslance Vondráčka, osobně účast prověřím. Myslím, že všichni členové klubu si uvědomují vážnost situace,“ odvětil šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka na dotaz iDNES.cz, jak bude zajišťovat, aby v případě nového hlasování o Ondráčkovi nechyběli poslanci sociální demokracie, v takovém počtu jako v pátek.



V pondělí večer v jedenácti českých městech budou protesty proti tomu, že komisi kontrolující orgán, který vyšetřuje pochybení policistů, povede muž, který nelituje toho, že mlátil v lednu 1989 v rámci Palachova týdne bezbranné lidi uplatňující svobodu slova, a schovává se za to, že sloužil vlasti a jen plnil rozkazy a dodržoval zákony komunistického režimu.