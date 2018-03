Mějme ČT jako „oko v hlavě“, říká Štěch po Zemanově útoku na televizi

Když poslankyně ODS Miroslava Němcová jako první opustila inauguraci na protest proti slovům prezidenta Miloše Zemana, řekla iDNES.cz, že jí naštvalo, že Zeman křivě přísahal, když říkal, že bude vykonávat mandát ve prospěch všeho lidu. Jak to vnímáte vy, do jehož rukou skládal slib?

Je škoda, že nevyužil šance inaugurace a toho, že přišlo takové množství zákonodárců. Některá slova, která vyslovil, ničemu nepomůžou. Myslím, že bychom potřebovali být sjednoceni alespoň ve věcech, kde to jde. Jsem rád, že kdo mohl, tak přišel, i když vím, že na prezidenta mají někteří velmi kritický pohled. Mohl říci některé vize, kudy by se Česká republika měla ubírat.

Prezident přísahal na svou čest, že úřad bude zastávat „v zájmu všeho lidu“. Skutečně ten slib hned vzápětí neporušil?

To by šlo u každého prezidenta napadnout. Já to vystoupení považuji z velké části za nešťastné, ale jsem dalek toho, abych tvrdil, že porušil slib. To by se muselo říci i to, že se má dojít na žalobu nebo něco podobného. Perfekcionistický výklad je tady těžko možné uplatňovat, protože on také říká, že bude jednat podle svého svědomí. Abych řekl, že porušil slib, to bych musel být podobně kritický i k předchozím prezidentům.

Nenapadlo vás, že byste udělal to samé, co udělali někteří i vaši kolegové senátoři, kteří při urážkách prezidenta Zemana vůči veřejnoprávní televizi i dalším novinářům, odešli?

Mě to nenapadlo. Já jsem si samozřejmě vědom svého mandátu i své zodpovědnosti. Musím někdy, a dost často, vytrpět i slova, se kterými nesouhlasím. Ale jim se nedivím. Mají nějakou hodnotovou orientaci a on tam napadl jak TOP 09, tak mluvil o médiích pana Bakaly. Myslím, že by se tak ale dalo mluvit o řadě jiných médií významných osob v České republice. Nepatřilo to tam.

Bude podle vás pokračovat útok prezidenta na veřejnoprávní televizi? Byl premiérem v době opoziční smlouvy a už tehdy část ČSSD a ODS útočila na Českou televizi.

Pamatuju, když byl pokus převzít ČT2. Já si myslím, že on nebyl tehdy tím hlavním hráčem. Kdyby byl tím hlavním hráčem, mohlo to dopadnout špatně. A neměl pro to podporu v sociální demokracii.

Ano, byli lidé jako pan Špidla a Sobotka, kteří s útokem na veřejnoprávní televizi nesouhlasili.

To jsem byl i já a další. My jsme tehdy jako odbory České televizi velmi pomáhali po právní stránce, aby to bylo ošetřeno jako legitimní stávka a aby to nemohlo být právně napadené. Dnes je situace jiná. Lidé objektivní a demokraticky smýšlející z celého politického spektra musejí dávat pozor, aby tu televizi teď nechtěl někdo opanovat. Občané by měli být pozorní a hlídat to jako oko v hlavě.

Ocituji vám kousek ze Zemanova projevu. „Myslím si, že prezident by neměl příliš zasahovat do politické struktury, neměl by známkovat politické strany.“ Konec citátu prezidenta. Nebyl jeho samotný projev popřením této teze?

To se mu nepovedlo. Myslím, že máte pravdu. V lednu prezident řekl, že chce být méně konfliktní. Jeho projev s tím teď byl dost v rozporu. Nebylo to šťastné. Viděl jsem i mnoho lidí, kteří jinak prezidentovi fandí, že z toho nebyli nadšení.

Podmínky, aby sociální demokracie šla do vlády, nejsou

Vy jste také jedním z významných politiků ČSSD, která vyjednává o vládě s ANO Andreje Babiše. Na sjezdu jste se snažil prosadit tvrdší usnesení, které by znemožnilo vládu s osobou trestně stíhanou. Budete se o to snažit i na pokračování sjezdu sociální demokracie?

Pokud by měl být Andrej Babiš premiérem, tak bude na sjezdu dost vážný problém, protože podmínka, že by tam Andrej Babiš neměl být, velmi často zaznívala. A pánové, kteří navrhli usnesení, že by to byl vážný problém, například pan Hamáček, by museli vysvětlit, proč už to tak vážný problém není. My jsme řadu lidí poslali do autu, když neměli obdobné věci v pořádku. Milion u Grosse znamenal, že skončil jako premiér. Byl to pouze milion, nikdo mu nedokázal, že by ho ukradl, nebyl obžalován, nebyl nikdy vyšetřován. A těch lidí je více. Musíme se chovat ke všem stejně.

Na pokračování sjezdu nebudete znovu navrhovat podobné usnesení, jako když byl zvolen Jan Hamáček předsedou strany?

Budeme se o tom radit v senátorském klubu a absolutně to nemohu vyloučit. Nevylučuji to, protože podmínky pro to, abychom šli do vlády, nejsou. Naopak se situace ještě zkomplikovala některými věcmi, tím co se předvádělo kolem Generální inspekce bezpečnostních sborů. Pokud by sociální demokracie nesouhlasila, tak by stejně byla přehlasovávána koalicí, která už dnes je, to je koalice Okamura, komunisté a ANO. Takže podmínky se vůbec nezlepšily.

Ještě dovolte jednu otázku. Tento týden byli v ulicích českých měst lidé kvůli komunistovi Zdeňku Ondráčkovi, který v roce 1989 jako policista mlátil demonstranty proti totalitnímu režimu. Může se podle vás stát, že se lidé vrátí do ulic kvůli tomu, jak probíhá sestavování vlády nebo kvůli tomu, jak na inauguraci mluvil a dlouhodobě vystupuje Miloš Zeman?

Nemůžu to predikovat, ani to nemůžu vyloučit. Nálada je v různých částech země rozdílná. Myslím, že ti, co mají nejvíc mandátů, by si tohle riziko měli uvědomovat, a měli by se chovat tak, aby k tomu nedocházelo. A Evropa si všímá problémů premiéra, které má jak na Slovensku, tak tady v Česku. Já doufám, že zatím nějaké velké organizované akce nebudou a že to politická reprezentace zvládne, ale není to možné vyloučit. Všechno má své meze.