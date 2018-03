Před Pražským hradem se shromáždili příznivci i odpůrci Zemana

Svůj nesouhlas s inaugurací prezidenta se rozhodl vyjádřit i spolekt Kaputin! ve spolupráci se skupinou oMen. Člen oMen Otakar von Gemund se na třetím nádvoří rozhodl počkat na chvíli, kdy Zeman půjde z Vladislavského sálu do Svatovítské katedrály. Vylezl na svého kolegu a ve stoji na jeho ramenou si chtěl svléknout svršky z horní poloviny těla, aby byl vidět jeho nápis: „Má smůlu, nemá mandát“. Jeho plán však zhatili muži, kteří stáli blízko něj.

„Najednou se na nás vrhla velká skupina poměrně svalnatých mužů, nevíme, co to bylo za lidi. Já jsem se tam nahoře nestačil svléknout do půl těla. Udělal jsem to až ve chvíli, kdy mě strhli dolů a vláčeli po nádvoří,“ řekl iDNES.cz van Gemund. Upřesnil, že po incidentu byl zraněn a musel vyhledat lékařské ošetření v Ústřední vojenské nemocnici.

Van Gemund dosud neví, kdo jej odvlekl do poloviny nádvoří. Podle něj to však byli muži, kteří věděli, co dělají. Nestáhli ho totiž jen na zem z ramen kolegy, ale jednali tak, aby jeho vystoupení zmařili.

Kalousek přišel protestující pozdravit

Krátce po poledni bylo Hradčanské náměstí zaplněno lidmi. Převažovali mezi nimi turisté, kteří se přišli podívat na výměnu hradní stráže. Po skončení akce se však náměstí vylidnilo. Zůstalo na něm pouze pár desítek lidí s vlajkami Evropské unie a cedulemi s hesly, která připomínají, jak by se měl chovat prezident.



„Připomínáme občanům a prezidentovi, že jsou pravidla, která musí ctít, i když vyhrál volby. Akce se jmenuje Vítěz nebere vše. Je to vyjádření smyslu této akce,“ uvedl organizátor shromáždění Tomáš Peszynski.

Zmínil, že třeba „nekonečně dlouhá doba“, kterou dal premiérovi v demisi Andreji Babišovi na sestavení vlády je podle něj důkazem, že nectí Ústavu.

U protestujících se zastavil i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Přišli vyjádřit svůj občanský postoj, na to mají právo. A já jsem pokládal za slušné je pozdravit a vyjádřit svoje pochopení pro jejich postoj,“ vysvětlil svoji přítomnost Kalousek. Společně s ním přišel účastníky protestu pozdravit i senátor Tomáš Czernin (TOP 09).

Na Hradčanském náměstí byla připravená i LED televize s audiotechnikou, na které příznivci mohli sledovat přímý přenos inaugurace. Obrazovku však nikdo nesledoval. Prezidentovi příznivci byli na třetím nádvoří, kde se živě přenášel zvukový záznam inaugurace. Na obou náměstích pak byly připraveny i várnice s horkým čajem. Celý prostor byl střežen vojáky, policisty i strážníky.