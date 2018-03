Zeman vědomě křivě přísahal, proto jsem odešla, řekla Němcová

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ zní slova slibu prezidenta České republiky, od nichž se Zeman podle názoru Němcové jednoznačně odchýlil.

Poslankyně za ODS se domnívá, že čtveřice Zeman, předseda SPD Tomio Okamura, premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš a šéf komunistů Vojtěch Filip budou pracovat na demontáži režimu nastoleného po roce 1989.

„Byla jsem v politice od 90. let. Bylo to více než čtvrtstoletí, kdy spousta lidí - i na komunální úrovni - měnila ten zdevastovaný stát v prosperující zemi, kterou je. A teď mám poslouchat, co všechno je špatně. Když hovoří o hospodářských mafiích, tak o svém Nejedlém neřekne půlslovo, jako hosta tam vidím pana Hrdličku, jeho čínský poradce je vyšetřován nebo vězněn, tak tenhle člověk má odvahu mluvit o hospodářské korupci a přitom nezmínit předsedu vlády, který je stíhán,“ prohlásila Němcová.

Po ní se zvedli a odešli z Vladislavského sálu také mnozí politici TOP 09 či lidovec Marian Jurečka. Právě s údajnou náchylností k TOP 09 Zeman ve svém projevu spojil veřejnoprávní Českou televizi.