OBRAZEM: Zemanova inaugurace očima našich fotografů

Skandálem začíná druhé pětileté volební období prezidenta Miloše Zemana. Poté, co ve Vladislavském sále na Pražském...

GLOSA: Jak si Miloš Zeman spletl místo i čas a promarnil šanci ukázat sílu

Nejde ani tak o to, co Miloš Zeman ve svém inauguračním projevu řekl, ale kdy a kde to řekl. Nikdo nemůže zakazovat...