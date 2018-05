Není možné vyměňovat spojence za toleranci KSČM, prohlásil Hamáček

V návrhu programového prohlášení vlády je věta, že „posílíme účast na mírové a výcvikové misi v Afghánistánu, zvýšíme přítomnost v Iráku a budeme přispívat do předsunuté vojenské přítomnosti v Pobaltí“. Zboří tato věta vládu opřenou o komunisty?

Ten odstavec, který se týká zahraničních misí, je podle mého pohledu naprosto v pořádku. Mise, o kterých hovoříte, jsou výcvikové, popřípadě slouží tomu, abychom poskytovali ochranu základnám v Afghánistánu. V Iráku cvičíme iráckou armádu, letectvo v boji pro Islámskému státu. Jsou to mise, které mají bránit další destabilizaci těch regionů. Nevidím důvod, proč bychom s tím něco měli dělat.

Ve čtvrtek bude Senát hlasovat o navýšení českých misí. Chcete, aby senátoři ČSSD podpořili vojenské mise?

Nemám žádný signál, že by senátoři za ČSSD měli hlasovat proti, nebo že by se měli zdržet. Očekávám, že náš senátorský klub to podpoří.

V tom případě se nabízí otázka, jak vyřešíte s Andrejem Babišem problém, kdy vám mohou chybět hlasy komunistů pro důvěru vládě? Tedy jestli platí slova Vojtěcha Filipa, že pasáž o posílení misí musí zmizet z programového prohlášení vlády.

Jednal jsem o tom v úterý s Andrejem Babišem. Zatím nemáme oficiální stanovisko KSČM, jen mediální vyjádření. Počkáme, až se Vojtěch Filip vrátí. Na obou jednáních s Vojtěchem Filipem bylo řečeno, že programové otázky jsou s KSČM vyřešeny. Nikdy to nezaznělo tak, že by to byla otázka, která by měla torpédovat vládu. Je logické, že menšinová vláda v tomto případě bude hledat podporu pro zahraniční mise u jiných politických subjektů. A ani k tomu nebyl odpor ze strany KSČM. Takže pro nás je to nová situace. Budeme o tom jednat.

V každém případě za složení vlády odpovídá hnutí ANO. A já říkám, že není možné vyměňovat spojence za toleranci KSČM. Pokud by KSČM trvala na tom, že spojenecké závazky nebudeme plnit, byla by to složitá situace. Musí se to vyřešit do pondělí. Jakmile se rozeběhne stranické referendum, ČSSD bude hlasovat o textu, který byl předložen.

Už máte rozmyšlené, s jakými pěti jmény kandidátů na ministry za ČSSD přijdete na páteční jednání předsednictva sociální demokracie? Andrej Babiš řekl, že si myslí, že ta jména ani nevíte?

Zásadně jednání mezi čtyřma očima nekomentuji. Andrej Babiš řekl, že ani ještě nevím, koho navrhnu do vlády. Stejně tak já, mohu říci, že Andrej Babiš neví, koho dá do vlády za hnutí ANO. Já jsem mu jména neřekl, rozhodně ne všech pět. Bavili jsme se o nějakých jménech jak z portfolia hnutí ANO, tak z portfolia sociální demokracie, ale konkrétní seznamy tam nezazněly.

Místopředseda ČSSD Jiří Zimola řekl, že by měl skončit ministr dopravy Dan Ťok. Ví od vás Andrej Babiš, že to je oficiální požadavek ČSSD?

Jako oficiální požadavek ČSSD to nezaznělo. My jsme se dohodli s Andrejem Babišem, že si vzájemně nebudeme kádrovat ministry. Já to vyjádření Jirky Zimoly chápu jako jeho osobní názor na fungování ministra Ťoka a já jeho kritický pohled sdílím, protože na ministerstvu dopravy je dlouhodobý problém. Není to jen o mýtném. Čtyři roky se nehýbe výstavba dálnic. Z mého pohledu se ta věc potvrdila prohlášením pana Ťoka, že nechce pokračovat ve vládě.

Je ještě někdo další z ministrů ANO, na koho máte takový kritický pohled? Třeba ministryně obrany Karla Šlechtová se vám líbí? Sklidila v posledních dnech kritiku na sociálních sítích třeba za to, že si fotila svého psa na věnci u hrobu neznámého vojína v Praze na Vítkově.

To není selhání. To je nepředstavitelná věc. Posadit svého psa na hrob neznámého vojína je něco, co je pro mě úplně z jiného světa. To není moje hlavní výhrada. Já obecně mám výhrady, jak hnutí ANO působilo na ministerstvu obrany. Ministr obrany je přece člověk, který by měl uctívat tradice naší armády, uctívat ty, kteří položili život za naši samostatnost. A posadit na jejich hrob psa je věc, která je pro mě naprosto neuvěřitelná.

Vy jste byl expert ČSSD na oblast obrany. Nakonec jste si ve vládních jednáních řekli o jiná křesla. Proč jste si vybral, že budete ministrem vnitra a ne ministrem obrany?

Sociální demokracie tu není od toho, aby řešila problémy hnutí ANO. Minimálně ve dvou resortech se ukázalo, že jeho ministři nejsou schopni problémy v resortu vyřešit. Tím prvním je doprava a tím druhým ministerstvo obrany. Ministr obrany Stropnický byl nejdéle sloužícím ministrem obrany v historii České republiky, ale současně byl ministrem, který s tím resortem vůbec nic neudělal. Pokud dnes naši vojáci slouží s technikou, která je starší než oni, tak já to přirovnám k vnitru. To je to samé, jako by naše policie jezdila ve žlutobílých žigulících a volhách (tak vypadaly vozy Veřejné bezpečnosti v éře komunismu, pozn. autora).

Máte tušení, že i na ministerstvu obrany bude střídání, stejně jako na dopravě?

Předpokládám, že tam dojde ke změně.



Zeman chce znát jméno kandidáta na ministra zahraničí

Teď k vašim možným ministerstvům. Budete to plně mužská sestava? Vypadalo to tak, už když sestavoval vládu Bohuslav Sobotka, nakonec našel Michaelu Marksovou. Tentokrát hned od začátku dodržíte, že jste stranou, která zastupuje nejen muže, ale i ženy?

Já samozřejmě mám představu, koho představím vedení ČSSD. Soubor kandidátů je širší a jsou v něm i ženy.

Paní Gabriela Nekolová údajně dostala nabídku na post ministryně práce a sociálních věcí.

Já jsem jí to nabídl, ale to neznamená, že je jediný kandidát. Na ministerstvo práce a sociálních věcí jsou z mého pohledu dva kandidáti. Buď Gabriela Nekolová, nebo Petr Krčál z Vysočiny, bývalý náměstek hejtmana pro sociální věc.

Už máte i představu, kdo bude ministrem zemědělství a kultury?

Mám své kandidáty. Vy se ze mě umně snažíte dostat všechna jména, ale ta další už komentovat nebudu. Představu ale mám.

Už jste konzultoval s prezidentem Milošem Zemanem buď jména všech navrhovaných členů do vlády, nebo minimálně kdo bude ministrem zahraničí?

S panem prezidentem jsem hovořil o nějakých jménech a slíbil, že minimálně v otázce ministra zahraničí tu věc s ním budu konzultovat ve chvíli, kdy se objeví kandidát ČSSD. Jsem si vědom toho závazku a snažím se to vyřešit.

Abych tomu rozuměl, panu prezidentovi oznámíte, kdo bude za ČSSD ministrem zahraničí, nebo ho požádáte o souhlas s tím jménem?

Shoda byla na tom, že ho budu informovat.

Ptám se na to proto, že se v médiích spekuluje o tom, že ministrem zahraničí bude europoslanec Miroslav Poche, který ale ve volbě prezidenta podporoval Jiřího Drahoše, a může tedy narazit u Miloše Zemana. Může podle vás prezident uplatnit právo veta na jméno, které mu řeknete?

Shodli jsme se na tom, že ve chvíli, kdy bude kandidát ČSSD, tak já mu to jméno oznámím a budeme o tom jménu hovořit.

Dovedete si představit, že po rozhovoru s prezidentem půjdete na předsednictvo ČSSD s jiným jménem?

Svůj názor mám jasný a chci o něm hovořit s panem prezidentem.

A teď k vám osobně. Myslíte, že zvládnete post ministra vnitra?

Je to resort, který je dlouhodobě vnímán jako resort policie, což já pokládám za chybné vnímání tohoto resortu. Policie je pouze částí toho, co má ten resort na starosti. V širším slova smyslu má na starost bezpečnost obyvatel, spadá pod něj integrovaný záchranný systém. Tam ty moje zkušenosti z hlediska bezpečnosti pokládám za něco, co mohu využít. Je to resort, který má obrovský přesah do naší spolupráce v rámci Evropské unie, tam jsem přesvědčen, že jsem schopen využít svých jazykových schopností a nepotřebuju tlumočníka na jednání v Bruselu.

Prostě, zvládl byste to.

To hlavní, co je dnes problém na ministerstvu vnitra, není policie, ale ta část agendy, která je trošku přehlížená, a to je státní správa. Ministerstvo vnitra je z mého pohledu ministerstvo státní správy a je to o tom, jak bude státní správa přívětivá k občanovi. Celý problém digitalizace nebo elektronizace státní správy, tam je třeba zásadním způsobem pokročit. Já si myslím, že se můžeme dobře inspirovat v Estonsku, mám spoustu spolupracovníků, známých, kontaktů mezi těmi, kdo zaváděli v Estonsku jejich digitální revoluci. A samozřejmě je to ministerstvo s dopadem do regionů, protože pokud má na starost Českou poštu a pokud jednou ze starostí malých obcí je to, že jim budou zavírány pobočky pošty, tak tam já ten prostor vidím také.

Když referendum řekne ne, musí ČSSD říci, zda ji mám vést

Jak budete řešit ve vnitrostranickém referendu problém, že jsou některé regiony „odbojné“? V západních Čechách má nepochybně vliv exministr vnitra Milan Chovanec, z jižní Moravy je bývalý premiér Bohuslav Sobotka, ze severní exministr zahraničí Lubomír Zaorálek. A ti jsou proti koalici s Andrejem Babišem. Může to, že objíždíte kraje, zlomit nesouhlas odpůrců té koalice?

Sociální demokracie není federace čtrnácti sociálních demokracií. Je to jedna sociální demokracie. Každý region má svůj zájem. Jsme ale jedna strana, a tak bude sčítáno i referendum v celé České republice. V Německu byla před referendem o vládě situace podobná. Jedna spolková země měla jiný názor než druhá, ale zvládli to a SPD to neroztrhlo.

Co se stane, když k vašemu referendu nepřijde alespoň 25 procent členů ČSSD?

Tak to referendum nebude platné.

A to bude pro vládu znamenat co?

Názor sociální demokracie bude muset vyjádřit někdo jiný a tím jediným orgánem, který to může udělat, je ústřední výkonný výbor. Já si ale vůbec nepřipouštím možnost, že by nepřišlo 25 procent členů ČSSD. Slíbil jsem na sjezdu, že rozhodnou všichni členové, a přesně podle toho slibu postupuji. Odmítám představu, že nepřijde 25 procent členů. Stojím za tím, co sociální demokracie vyjednala. Prosazování našeho programu ve vládě je lepší než jít do opozice.

Dokážete si představit, že členská základna bude mít jiný názor než těch pět lidí, kteří by mohli sedět ve vládě?

Dokážu.

Dokázal byste s tím žít jako předseda strany?

Samozřejmě dokázal. Je to demokratické rozhodnutí strany. Ti, kdo kritizují vstup do vlády, současně říkají, že budou respektovat rozhodnutí v referendu. Co to bude znamenat pro mě osobně, to je něco jiného, ale to říkat nebudu.

Chcete stranu vést jako politik, který je ve vládě, i jako opoziční politik?

Já jsem se nechal do čela ČSSD zvolit jako někdo, kdo se pokusí sociální demokracii vrátit voliče, kteří jí odešli. Někteří, včetně mě, říkali, že ta lepší cesta je být ve vládě za důstojných podmínek, za možnosti prosazovat náš volební program. To je má preferovaná varianta. Jiní říkali, pojďme rovnou do opozice.

Ale dovedete si představit, že vedete i opoziční stranu?

Dokážu za předpokladu, že o to bude mít sociální demokracie zájem.

Čili byste zůstal předsedou strany, i kdyby referendum dopadlo jinak, než si myslíte?

Jsem vnitřně rozhodnut, co bych udělal. Vyplývá to z toho, co jsem řekl. Že mohu vést sociální demokracii jako opoziční stranu za předpokladu, že o to bude mít zájem.

To, že Tomio Okamura z SPD je místopředsedou Sněmovny a jeho kolegové Radim Fiala a Radek Koten vedou výbory, čemuž jste chtěli, ale nedokázali zabránit, znamená, že si Andrej Babiš nechává otevřená vrátka k SPD?

Důvod, proč jsme chtěli rozbít tu stopatnáctkovou koalici, byl, že jsme nechtěli být obcházeni jako případná koaliční strana. Pojistek, jak to vyřešit, byla celá řada. Jednou z možností byly změny ve Sněmovně. Koaliční smlouva je v tom obecná, nicméně tím důvodem nebyla nějaká vendetta hnutí SPD. My jsme chtěli, abychom nebyli přehlasováváni. Hnutí ANO kývlo na jiné pojistky. Za nejsilnější pokládám tu, že demise pěti ministrů ČSSD má položit vládu. Z mého pohledu je to silná pojistka. Nicméně to, že je třeba vyhodnotit fungování Sněmovny v případě, že tato koalice bude odsouhlasena, je evidentní.

To, jak je smlouva formulována ohledně problému Andreje Babiše s jeho trestním stíháním, vás uspokojuje?

Je celá řada věcí, které se napíší na papír, a pak je celá řada věcí, které se dají posunout do roviny gentlemanské dohody nebo vzájemného porozumění. Nám šlo o to, abychom v koaliční smlouvě ošetřili otázku problému, který má hnutí ANO. A tak, jak je to tam dnes v kombinaci s článkem 5, který mluví o demisi, to považuji za dostatečné (Podle vyjednané koaliční smlouvy její platnost končí, když nepravomocně odsouzený politik neodstoupí, pozn. autora.).

Ještě se vás zeptám na incident vašeho místopředsedy Jaroslava Foldyny s občanským aktivistou Martinem Uhlířem poté, co se Foldyna připojil k ruským motorkářům, kteří si říkají Noční vlci. Ti přijeli do Česka uctít památku sovětských obětí války, ale zároveň budí rozruch tím, že patří do fanklubu Vladimira Putina a měli s sebou prapor s diktátorem Stalinem. Foldyna řekl, že lituje, že vás přivedl do problémů. Považujete to za dostatečné?

My jsme s Jaroslavem Foldynou měli několik rozhovorů a já tu věc tím jeho prohlášením považuji za uzavřenou. Nevyčítal jsem mu, že jezdí s Nočními vlky. To dělá kontinuálně a nemění názor. To je jeho soukromá aktivita. Já jsem mu vyčítal, že ztratil nervy. Jako místopředseda ČSSD se nemůže nechat vyprovokovat, aby se vulgárními slovy hádal s demonstranty. Na to zareagoval svým prohlášením ve formě, která je pro mě akceptovatelná. Řekli jsme si to přátelsky a z mého pohledu je věc vyřešená.