Ministr dopravy Ťok nechce pokračovat v další Babišově vládě

O Ťokově záměru skončit informovala Česká televize, doslova řekl, že pokračovat se mu „moc nechce“. Své definitivní rozhodnutí chce oznámit do konce týdne.

Za kritikou z řad ČSSD cítí snahy ovlivnit výběr provozovatele mýtného. Antimonopolní úřad minulý týden zrušil výběrové řízení zadané ministerstvem. „Nezvládnutý tendr na elektronické mýtné“ zmínil Zimola v Rozstřelu jako jeden z důvodů, proč by měl Ťok skončit. Zároveň však podotkl, že konec Ťoková vládního angažmá není podmínka ČSSD pro vstup do vlády.

Dlouhodobé výhrady k tomu, jak Dan Ťok vede resort, mají i komunisté, kteří jednají o tiché podpoře vznikající druhé menšinové vlády šéfa ANO Andreje Babiše.



Ministr dopravy Dan Ťok nastoupil do úřadu v prosinci 2014 na návrh hnutí ANO. Nahradil Antonína Prachaře. Do funkce přišel z pozice šéfa společnosti Skanska, jedné z nejvýznamnějších stavebních firem. Do čela resortu dopravy ho prezident Miloš Zeman jmenoval podruhé v prosinci 2017.



Záměr ukončit své vládní působení už dříve z ministrů ANO oznámil i šéf spravedlnosti Robert Pelikán (psali jsme zde) a skončí zřejmě i šéf české diplomacie Martin Stropnický (více zde).

