Spokojeni nejsme, řekl Filip. Komunistka Marková žádá pád ministra Vojtěcha

„Jeden z našich hlavních požadavků je, aby pan ministr již nebyl nadále ministrem. Z několika důvodů – místo toho, aby se soustředil na hlavní problémy z oblasti zdravotnictví, tak se věnoval spíše personálním výměnám a obklopením se různými druhy poradců, u kterých lze předpokládat, že by mohli být i ve střetu zájmů,“ řekla iDNES.cz členka širšího vedení KSČM Marková, která je stranickou expertkou pro oblast zdravotnictví.

„Tento pan ministr není úplně na svém místě. Myslíme si, že by to mohl být jeden z důvodů, proč bychom nemuseli tuto vládu tolerovat,“ uvedla Marková.

A jak kategorická podmínka to je? „Ponížená suplika to jistě nebude. Bude to celý komplex požadavků, tento požadavek bude jeden z nich,“ řekla iDNES.cz exposlankyně, jinak též členka správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Komunistům vadí i několik dalších současných ministrů. Jak ministr spravedlnosti Robert Pelikán, tak šéf resortu zahraničí Martin Stropnický se již rozhodli, že v další vládě být nechtějí, a Stropnický se zřejmě stane velvyslancem v Izraeli. Předseda komunistů Filip již dříve kritizoval také ministra zemědělství Jiřího Milka, ministryni obrany Karlu Šlechtovou a ministra průmyslu Tomáše Hünera. „Na to se zeptejte Andreje Babiše,“ opáčil nyní Filip na otázku, kdo z nich podle něj ještě nemá být a nebude ve vládě.

Filip trvá na zdanění církevních restitucí i na dozorčích radách

Kriticky se šéf KSČM vyjádřil k navrženému programovému prohlášení vlády. „Programové prohlášení je příliš upovídané,“ prohlásil. Přesto v něm postrádá některé věci jako zdanění církevních restitucí. „O tom jednáme, je to náš požadavek a myslím, že tam bude určitě doplněno,“ řekl Filip.

Naopak už se nejspíš smířil s tím, že vláda nebude slibovat sektorovou daň, kterou by kromě komunistů chtěli i sociální demokraté. „Hledáme jinou variantu, kterou ministryně Schillerová nabízí,“ uvedl šéf komunistů.

Vzhledem k tomu, že referendum členů ČSSD o tom, zda má strana vůbec do vlády jít, bude probíhat od 21. května až do 14. června, nevidí Filip důvod spěchat s tím, zda komunisté vládu podpoří. Může teď „grilovat“ Babiše různými požadavky, protože moc možností, jak jinak vládnout s důvěrou Sněmovny, nemá. „Máme čas na jednání s hnutím ANO a se sociální demokracií do skončení sociálnědemokratického referenda,“ uvedl předseda komunistické strany.

Kategorickým požadavkem KSČM je také to, že strana má nárok na funkce v dozorčích radách státních a polostátních firem „Pro nás je to základní principiální věc, opuštění nepolitické politiky. Buď platí článek pět Ústavy České republiky, že svobodná soutěž politických stran je základem pro politický režim a tedy i pro ekonomiku státu, nebo tady budeme mít jenom aktivisty, kteří se o něco budou starat jenom chviličku, a dlouhodobý rozvoj České republiky nebude žádný,“ rozohnil se Filip.