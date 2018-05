Jména ministrů za ČSSD mi Hamáček neřekl, sám je neví, tvrdí Babiš

19:19 , aktualizováno 19:19

Premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš tvrdí, že se zatím nedozvěděl od šéfa ČSSD Jana Hamáčka jména pěti sociální demokracií navrhovaných ministrů. „Neřekl, on to sám podle mě neví," řekl iDNES.cz Babiš. Hamáček má přitom jména přinést na páteční předsednictvo ČSSD. „Je teprve úterý,“ glosoval to Babiš.