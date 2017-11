Babiš: Jsem zklamaný hlavně z Pirátů, předčasné volby jsou nesmysl

Neřešíte teď neřešitelný problém, když sice máte jistotu od prezidenta Miloše Zemana, že by vám osobně dal i druhý pokus o vládu, ale stále vám chybí hlasy, aby vaše vláda mohla dostat důvěru?

Mě hlavně mrzí, jak se u nás vede debata po volbách. Jako by se zapomnělo, že tady vyhrálo hnutí ANO volby, o tom se už nemluví, z vystupování předsedy ODS Petra Fialy a Pirátů Ivana Bartoše mám dojem, jako kdyby oni vyhráli volby. Nevím, jestli řekli svým voličům, že kandidují do opozice. Tady se vede debata o nějaké druhém a třetím pokusu, ale kde je napsáno, že druhý pokus bude. Proč se vůbec nevede debata o programu a programovém prohlášení?

Pochopili jsme, že s námi nikdo nechce. Jsem zklamaný hlavně z Pirátů, kteří se chovají jako tradiční politici. Mám zkušenosti s panem Bartošem u zákona o hazardu, kdy tady vytvořil atmosféru, že někdo ohrožuje svobodu na internetu. Byla to lež, chtěli jsme blokovat weby firem, které tu nejsou registrované a neplatí daně. Piráti jen politikaří a vymezují se vůči nám a mně.

Říkáte, že je zbytečné hovořit o druhém a třetím pokusu o vládu. Deklarujete také, že už jste našel většinu ministrů, se kterými počítáte, ale nemáte parlamentní většinu, která by vám tu vládu umožnila.

Jak to víte? Na základě čeho jste k tomu došel? Pan Bartoš v rozhovoru s vámi říká, že jsem se ho ani neptal, za jakých podmínek by vládu tolerovali. Nikdo nechce do vlády. My jsme jasně řekli, že sestavíme vládu, programové prohlášení a půjdeme pak jednat s každým. Od druhého ve volbách, přes třetího a tak dále. Budeme jednat s ODS, s Piráty, SPD. Řekneme, že tohle předkládáme jako menšinová vláda a že předkládáme programy s body, které taky mají v programu. Řekneme jim: Tak nás podpořte, když sami nechcete být ve vládě a pracovat pro své voliče.

Vy si prostě myslíte, když teď říkají, že vládu neumožní, že si to ještě mohou rozmyslet?

Ať to pak vysvětlují svým voličům, že nechtějí podpořit programové prohlášení, které bude obsahovat i jejich programové body. Počítali jsme s Piráty, že nám pomůžou, že jsou noví a budou bojovat proti korupci a za transparentnost, digitalizaci, konopí pro lékařské účely. Ale oni ne, budou jen kritizovat, ale pracovat a převzít odpovědnost nechtějí. A ještě sprostě lžou, že v centrále ANO organizujeme nějaké esemesky. Píšou jim naštvaní lidé, kteří chtějí, aby byli ve vládě. Ve vládě se prosazuje program, ne v opozici. Pokud to nevědí, tak je škoda, že vůbec lezli do politiky.

Ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD řekl iDNES.cz, že si myslí, že ANO směřuje k předčasným volbám a že debaty o vládě jsou od vás jen mlha.

Divím se, že „svatá trojka“ Sobotka - Zaorálek - Chovanec už dávno nerezignovala na všechny funkce při tom výsledku. Paroubek měl podstatně víc než Sobotka, 22 procent, a rezignoval. Samozřejmě je to nesmysl, nevím, kde na to pan ministr Chovanec přišel. Chceme prosadit vládu, rozpočet na příští rok a aby fungovala Sněmovna i vláda, proto jsme šli do voleb.

Připouštíte, kdyby váš pokus o vládu byl neúspěšný, že by hnutí v druhém pokusu uvažovalo o vládě s jiným premiérem za ANO?

Proč by mělo uvažovat? Strany a priori říkají, že nepůjdou s hnutím ANO, a to, že je tam ten účelový, vylhaný příběh Čapího hnízda, o kterém by nikdo neslyšel, kdybych nebyl v politice, toho jen využívají. Nechtějí s hnutím ANO.

Současní koaliční partneři a priori neodmítli vládu s ANO, ale být ve vládě s vámi, pokud jste obviněný politik.

Celé vedení KDU-ČSL by také mělo rezignovat. Já určitě s těmi pány ve vládě ani nechci být. O tom jsme nikdy neuvažovali.

Církevní restituce jsou prasárna předražená o 54 miliard

Říkáte, že ani se třemi neúspěšnými pokusy o vládu nepočítáte s předčasnými volbami po rozpuštění Sněmovny. Ale jen komunisté uvedli, že zvažují, že vás podpoří.

Proč to vůbec říkáte? Považuji za nenormální, že žijeme v médiokracii. Média tady zase vytvářejí dojem, že dohaduji něco s KSČM, a proto chci zdanit církevní restituce, to je samozřejmě lež.

To napsaly Lidové noviny.

Mně je jedno, kdo to píše.

A je to pravda, že to chcete?

Prosím vás, 17. listopadu 2013 jsem kritizoval, že náhrady církvím nemají mít doložku o inflaci. 21. července 2016 jsem řekl, že restituce proběhly nekorektním, podvodným způsobem a ta náhrada je předražená o 54 miliard. Už v březnu 2014 jsem řekl, že zdanění náhrad by bylo dobré pro státní rozpočet, určitě by to přineslo třináct, čtrnáct miliard. Tohle říkám už čtyři roky, tak proč teď někdo manipuluje veřejnost, že s komunisty něco dohaduji? Restituce byly schváleny v listopadu 2012 třicet osm minut po půlnoci při podivném hlasováním a hlasem nepravomocně a později i pravomocně za korupci odsouzeného poslance za ODS Pekárka. Říkám to čtyři roky, tak ať teď nikdo neříká, že vyjednávám podporu od KSČM nebo toleranci vlády kvůli církevním restitucím. Je to prasárna předražená o padesát čtyři miliard.

S komunisty nevyjednávám vůbec o ničem. Když budeme mít připravené programové prohlášení vlády, tak půjdeme postupně za všemi a začneme u ODS. Snažím se o vládu expertů a to si vyžaduje určitý čas.

Jací nestraníci budou ve vaší vládě?

To se stále mění. Já si to chci ještě dobře rozmyslet. Nevím, kam všichni spěchají, když jsme tři týdny po volbách. Mezi volbami na podzim 2013 a jmenováním vlády bylo 93 dnů, v roce 2010 to bylo 45 dnů, v roce 2006 to bylo 90 dnů. Já chci tvořit, chci pracovat, ale všichni ve Sněmovně nechtějí. Zatím bojují jen o místa ve vedení Sněmovny a ve výborech, ale aby se bavili o programu, aby vláda mohla vzniknout, to nechtějí. Ale zkusíme je přesvědčit.