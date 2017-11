Chovanec: ANO směřuje k předčasným volbám, jednání o vládě je mlha

Když jste se účastnil jednání s hnutím ANO, zazněla jednoduchá otázka, jestli je ČSSD ochotna tolerovat vládu, kterou šéf ANO Andrej Babiš sestavuje, nebo se ji účastnit?

Účastnit ne. My jsme víceméně dali na začátku najevo, že pokud v čele té vlády bude Andrej Babiš v době, kdy je obviněn, tak debata je bezpředmětná. A myslím, že dál jsme se o tom nebavili.

A otázku na toleranci jste dostali?

My jsme se tomu tématu věnovali třeba minutu, dvě, protože jsme řekli, že je tenhle problém a dokud se nevyřeší, tak pro nás ta debata nemá smysl. A oni nám avizovali, že nebudou připouštět debatu o změně premiéra.

Andrej Babiš tedy sestavuje menšinovou vládu, ale nemá pro ni podporu ani toleranci. Zatím jen komunisté řekli, že jsou případně ochotni vládu za nějakých podmínek tolerovat. Pro sociální demokracii je podle vás tato varianta vyloučena? A jak vnímáte, že vítěz voleb se při sestavování vlády s podporou moc neposunul?

Vítěz voleb je hnutí ANO, o tom není pochyb. Měl by se pokusit o sestavení funkční vlády. Andrej Babiš sestavuje nějakou vládu složenou z politiků a odborníků. Zatím jsme žádná jména, která by šlo komentovat, neslyšeli. Tolerovat tuto vládu se nechystáme, vstoupit do ní se nechystáme. Já si ale myslím, že hnutí ANO směřuje k předčasným volbám a ty debaty o vládě jsou víceméně mlha. Myslím, že cílem jsou předčasné volby za rok a pokusit se získat ještě větší podporu voličů. To si myslím, že je cíl.

A jakým způsobem by se k tomu dobrali, přes tři neúspěšné pokusy o vládu?

Tři pokusy.

Tři neúspěšné pokusy o vládu, či rozpuštění 122 hlasy

Ne přes 120 hlasů pro rozpuštění Sněmovny?

Máte dvě cesty. Piráti, Okamura a oni, to je 122 hlasů a já si tipnu, že až budou příští průzkumy volebních preferencí, ANO posílí, a i Piráti a Okamura budou minimálně na svém. Tyto strany si při prvním povolebním měření nepohorší. Naopak si pohorší sociální demokracie a pohorší si určitě komunisti. Komunističtí voliči se budou přesouvat k ANO. Takže jsou dvě cesty. Buď rozpustit Sněmovnu a pak jít do voleb, nebo tři pokusy. Proto Vondráček v čele Sněmovny je pojistka, aby ten proces šlo dořídit, jak je potřeba. Všichni teď běhají po Sněmovně a hádají se o výbory a o komise. Myslím si, že to je jen mlha, která má zastřít, že tady žádná reálná snaha něco dojednat není. Ale můžu se mýlit.

Budete na sjezdu kandidovat na předsedu ČSSD?

Mám jedinou ambici a nikdo mi to nevěří. Byl jsem spokojen s předsedou Sobotkou a vážím si ho stále. Čas ukáže, že vláda byla dobrá a Bohuslav Sobotka byl dobrý premiér. Asi není populární to dnes říkat, ale mně je to jedno. Chci dovést tu partaj do sjezdu. Myslím, že by bylo dobré, kdybychom debatovali o programu a změně stanov a že to mohlo být o něco později, ale chápu, že členská základna chce rychlé řešení, tak tomu nechci bránit, nechci tomu stát v cestě. Byl jsem přesvědčen, že předseda by měl být zvolen všemi členy, protože členská základna by se toho zúčastnila, neumím si představit, že by členové nevolili, ale vůle není ani k tomu. Pokud můj názor neuspěl a byl jsem na předsednictvu přehlasován, když pro ten návrh hlasovalo asi pět nebo šest lidí, tak já to nebudu za každou cenu hájit, respektuji vůli většiny.

Vidíte nějakou konkrétní osobu, kdo by měl být předsedou strany?

Máme docela dost talentovaných lidí, třeba na regionální strany a ti lidé by se měli přihlásit do souboje. Nemělo by to být tak, že stávající vedení bude hledat náhradu za sebe. Lidé, kteří mají ambici se o tu funkci ucházet a pomoci sociální demokracii, by svoji kandidaturu měli oznámit. Ti, kteří po volbách měli názor a někde se vyjádřili ve veřejném prostoru, by měli mít odvahu se přihlásit do soutěže o vedení.

Když vás přesto někdo navrhne do vedení, přijmete nominaci?

Opravdu si myslím, že sociální demokracie touží po restartu a že v čele restartu by měla být osobnost, která bude znamenat změnu. Jestliže existuje poptávka v členské základně po absolutní změně, nechci tomu stát v cestě. Měli bychom zapátrat a najít figuru, která bude tmelit proudy v sociální demokracii, protože v minulosti jedním z našich největších problémů byla nejednota. Hledáme dirigenta, který spojí ty proudy.

Já jsem si vážil Sobotky a viděl jsem ten obrovský kus práce, co odpracoval. Že mu chyběla možná dravost a někdy troška charisma? Každý jsme nějaký. Kdyby politika byla spravedlivá, tak měl dostat 25 procent a ne 7 procent. Tahle vláda zpětně bude vnímána jako jedna z nejúspěšnějších v porevoluční historii. A že to dnes někdo nechce vidět, to se v minulosti stalo mnohokrát. Věřím v sílu ČSSD, že se zase postaví do jejího čela lidé, kteří budou mít chuť s tím něco dělat a já tomu pomůžu klidně jako řadový člen.