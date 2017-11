Bartoš: Podmínka je stále stejná. Ve vládě nesmí být dominantní ANO

Tři týdny po volbách Andrej Babiš říká, že má až na čtyři místa ministrů představu, kdo bude v jeho menšinové vládě, ale nemá pro ni vyjednanou podporu. Dal vám jednoduchou otázku, zda jste ochotni tolerovat vládu a řekli jste mu jasné ne, nebo dali nějakou podmínku, za níž by to šlo?

Ne. On se nás na to ani neptal, jestli bychom tolerovali nějakou jeho vládu odborníků. Ani na jednom setkání to ani od Radka Vondráčka, ani od Petra Vokřála, ani od Jaroslava Faltýnka nezaznělo a vůbec jsme se o tom nebavili. A u nás ta tichá podpora, opuštění sálu není na stole. Je to proti naší předvolební strategii, která pamatuje na všechny tyto varianty.

Co by musel Babiš udělat v případném druhém pokusu o vládu, aby to bylo ve hře z vaší strany?

Podmínka je stále stejná. Nesmí tam být dominantní role ANO.

Čili podle vás ani nesmí být ve vládě většina ministrů za ANO?

Prostě ne. A já považuji i ty „odborníky“, které chce přizvat, jako by byli jeho. To je prostě alibismus.

Prostě nestraníky navržené hnutím ANO berete jako ministry ANO?

Víceméně to tak je.

Jak vlastně vnímáte, že Babiš usiluje o podporu menšinové vlády a ani vám, jak říkáte, nedal tu jednoduchou otázku?

Má příslib od prezidenta, že vládu klidně bude mít i bez důvěry Sněmovny, což je špatně a nijak na to nespěchá. Primárně teď řeší výbory, předsedu Sněmovny, je také hodně v regionech, nevím, jestli tím už řeší i variantu předčasných voleb. Možná na rozdíl od jiných, my jsme to, že jakákoli podpora od Pirátů pro vládu Andreje Babiše není myslitelná, řekli úplně na začátku.



Co jste si zatím při vyjednáváních nejen s ANO, ale i dalšími stranami, k rozdělení pozic ve Sněmovně dokázali kromě místopředsedy Sněmovny vyjednat?

Na místopředsedu Sněmovny je nominován Vojta Pikal. Máme pět prioritních výborů - bezpečnostní, veřejná správa, životní prostředí, školství a evropské záležitosti. A tak jak jsem to vyjmenoval, jsou seřazené i podle priorit. A když se podíváme, kdo co poptává, tak na bezpečnosti se tluče SPD a ODS.

A pro vás to vypadá na dva, nebo na tři výbory?

My chceme tři výbory. Dokonce se domníváme, že by Andrej Babiš neměl mít dominantní počet ve výborech, když bude mít celou vládu. Takže chceme tři a pojďme se bavit, které z těch pěti, kdyby pro nás odpadla bezpečnost, by to byly. Veřejná správa byla naše druhá priorita. My výbor pro e-government nevymysleli, s tím přišlo hnutí ANO, jakoby nám ho nabídlo, ačkoli jsme o něj nežádali. Pod školský výbor podle nás patří i e-government s tím, že my máme Ondru Profanta, který by za nás v čele výboru mohl být.

A vy byste chtěl být kde?

V případě, že nebudeme mít bezpečnostní výbor, tak bych byl kandidátem Pirátů na předsedu výboru pro veřejnou správu. A Dana Balcarová na výbor pro životní prostředí. Zmínili jsme také ANO, že by připadal v úvahu i kontrolní výbor. A když byl nebylo zbytí, ale tam vidím, že má zájem ČSSD, tak bychom zvažovali i mandátový a imunitní výbor.

O víkendu se také mají Piráti znovu bavit i o vedení Sněmovny, zda to má být Radek Vondráček z ANO nebo Petr Fiala z ODS.

Budeme jako vyjednávací tým kolegy informovat a v pondělí z toho budeme mít výsledky. Nevím, jaký bude program jednání klubu. Nevím ani, že by někdo přednesl zpochybnění toho předchozího rozhodnutí.

Vy osobně tedy rozhodnutí, že to má mít ANO, zpochybňovat nebudete?

Ne. Budeme se ale bavit o tom, co se stalo za týden a já bych nechtěl předjímat jakékoli závěry.