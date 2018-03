Případ otráveného ruského agenta rozdělil Babiše a Zemana

„Počkal bych, až Británie nabídne nějaké konkrétní důkazy,“ prohlásil Zeman ve čtvrtek při rozhovoru s Jaromírem Soukupem v televizi Barrandov. Britové Rusy vyhostili kvůli tomu, že byl podle nich Skripal otráven nervově paralytickým jedem novičok.

Zeman zároveň zpochybnil i to, že byl v roce 2006 Alexandr Litviněnko po získání azylu ve Velké Británii otráven bývalými agenty KGB poloniem. „Podobná bouře existovala v kauze pana Litviněnka, který byl údajně otráven poloniem. Já jako lajk jenom nerozumím tomu, proč se vždy mluví o tak extrovních jedech, když otrávit lze i poněkud méně extrovním, ale to už je věc těch, kdo tyto jedy používají,“ řekl Zeman.

Česká republika přitom podle Babiše zvažuje, že kvůli útoku novičokem v Británii také vyhostí několik ruských diplomatů. V pondělí věc hodlá probrat s ministrem zahraničí Martinem Stropnickým a některými dalšími členy vlády. „Pravděpodobně půjdeme tímto směrem,“ řekl premiér. O podobném kroku uvažují i další státy Evropské unie.

„Zásadním způsobem se rozcházejí a myslím si, že to může být i věc, která může být počátkem určitých konfliktů,“ řekl iDNES.cz k rozdílnému postoji prezidenta a premiéra politolog Pavel Šaradín z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Premiér podle něj potřebuje ukázat, že je do určité míry nezávislý na prezidentovi.

Rozdílný názor na referendum k EU i ambasádu v Izraeli

Je to podle něj první velká věc, kde se takto Babiš a Zeman rozcházejí. Na námitku, že Zeman je pro to, aby bylo uzákoněno takové celostátní referendum, které by umožňovalo hlasovat i o členství v Evropské unii, zatímco ANO při jednání o vládě na tento požadavek SPD Tomia Okamury řeklo ne, Šaradín odvětil: „To beru spíš jako potenciální věc. Ale v případě možného vyhoštění diplomatů už jde o naprosto konkrétní věc, kdy se Česká republika, premiér nebo zahraniční politika nějakým způsobem zachová.“

Připomněl, že jistá disharmonie mezi oběma politiky se objevila už před druhým kolem prezidentské volby, když Babiš kritizoval kancléře Vratislava Mynáře a prezidentova poradce Martina Nejedlého. Pak to šéf ANO „žehlil“ tím, že hnutí ANO vyzval k volbě Zemana proti Jiřímu Drahošovi.

Rozdílný názor mají Zeman a Babiš také na možnost přestěhování české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Zeman to chce, Babiš se postavil proti.

Politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věc Univerzity Karlovy v Praze řekl, že rozdílný přístup k případu otráveného Skripala může mít vliv na vztahy Zemana s Babišem. „Zeman je na straně Ruska, byť to bude nějak halit. Jeho spojenectví s Babišem je účelové. Pokud si Babiš přeje, aby vláda byla prozápadní, tak si to určitě nepřeje Miloš Zeman,“ tvrdí Mlejnek.

„Může se stát, že Andrej Babiš ustoupí a do vlády pustí nějaké lidi, kteří budou mít nějaké vazby na Zemana nebo na Rusko,“ předpovídá. Babiš by podle něj vládu rád směřoval prozápadním směrem, ale má problém, že když je trestně stíhán, tak s ním do koalice nechtějí jít strany, které by to prozápadní směřování podpořily.

„Takže on má dilema, aby byl premiérem s důvěrou, tak se musí spoléhat na síly, které jsou protizápadní. Podpora komunistů zadarmo nebude. Určitě ze strany komunistů bych očekával tlak, aby Česká republika nikoho nevyhošťovala,“ uvedl Mlejnek. Míní, že to může skončit tak, že budou vyhoštěni jen lidé, kteří nejsou z pohledu Ruska tak důležití.