Do poloviny března chce ANO vědět, zda se shodne na programu s ČSSD

14:59 , aktualizováno 17:57

Se sociálními demokraty, SPD i s komunisty jednal ve středu Andrej Babiš o nové vládě. Do konce příštího týdne chce mít ANO podle místopředsedy hnutí Richarda Brabce jasno v tom, kde se shodne na programu s komunisty a s SPD a do poloviny března se sociálními demokraty. Minimálně do referenda ČSSD ale ANO o partnerech pro novou vládu nerozhodne.