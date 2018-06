Spor o šéfa diplomacie ať spolu řeší Zeman, Babiš a Hamáček, říká Onderka

„Uvidíme, jaký bude výstup z jednání pana prezidenta s panem Pochem,“ uvedl pro iDNES.cz Onderka. Kandidáta ČSSD na ministra zahraničí odmítá jmenovat prezident Miloš Zeman a šéf komunistů Vojtěch Filip v neděli řekl, že komunisté by nemohli menšinovou vládu ANO a ČSSD ani tolerovat. Prezident Zeman Pocheho přijme jen proto, aby mu řekl, ať netrvá na své kandidatuře.

„Pokud by trvalo odmítavé stanovisko, včetně komunistické strany, tak by to muselo řešit vedení strany. Sešlo by se grémium a nechali bychom si povykládat od předsedy strany, kde je zakopaný pes a zda to lze řešit dohodou. Jinak by to muselo řešit znovu předsednictvo,“ uvedl v pondělí Onderka. Právě předsednictvo ČSSD schválilo Hamáčkovi pětici kandidátů sociální demokracie do vlády, včetně Pocheho.

„Vyčkejme na schůzku pana Pocheho s prezidentem republiky,“ sdělil iDNES.cz šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Zeman začne kandidáty do vlády přijímat od pátku, po návratu z cesty do Ústeckého kraje.



„Já jsem jediným nominantem sociální demokracie a na tom se nic nemění,“ řekl v pondělí v Rozstřelu iDNES.cz Poche. Hájí menšinovou koalici s ANO. „Není žádná jiná možnost, aby vznikla koalice demokratických stran,“ uvedl Poche.



Tomu, do jaké situace se dostala ČSSD, se na Twitteru podivil předseda ODS Petr Fiala. „Situace, do níž se ČSSD z vlastního rozhodnutí vydala, je neuvěřitelná. Komunisté už mluví nejen do programových věci „své“ vlády, ale i do personálních záležitostí ČSSD. Nabízí se otázka, kam až chce demokratická levice ve své sebedestrukci zajít,“ napsal Fiala.