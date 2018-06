Nemáme kam ustupovat, řekl Hamáček. KSČM nebude tolerovat vládu s Pochem

Premiér Andrej Babiš míří za prezidentem Milošem Zemanem s návrhy ANO a ČSSD do vlády, nechce v ní ale jako ministra zahraničí europoslance sociální demokracie Pocheho. A to právě kvůli výhradám komunistům i prezidenta.



Hamáček: Pochopil bych výhrady, kdyby Poche vozil migranty

„Já bych pochopil výhrady, kdyby měl Miroslav Poche gumový člun a vozil migranty do Evropy. Nikdo mu také nemůže dávat nálepky, že je protiizraelský,“ řekl Hamáček v nedělní debatě na Primě. Připustil, že situace se může vyhradit tak, že v krajním případě ani koaliční vláda nevznikne.



„Nebudu navrhovat vládu, budu informovat prezidenta, jaké jsou nominace,“ uvedl Babiš po sobotní schůzce s lídrem ČSSD Janem Hamáčkem.



Babiš chce říci Zemanovi, že ČSSD neustoupila z nominace Pocheho na post ministra zahraničí, ale on sám ho jako nového ministra navrhnout nehodlá, protože ho odmítají komunisté i Zeman. „Bylo by lepší, kdyby kandidaturu zvážil a nelpěl na funkci,“ řekl Babiš. Poche s ničím takovým nepočítá.

„Miroslav Poche nezaručuje nezávislou zahraniční politiku Českou republiku, jak si představujeme. Jeho hlasování o kvótách je pro naše členy absolutně nepřijatelné,“ řekl šéf komunistů Vojtěch Filip po pátečním jednání výkonného výboru KSČM. Zeman vyčítá Pochemu údajný vstřícný přístup k migraci.

Filip: Bude-li ve vládě Poche, KSČM ji nebude tolerovat

Filip v neděli v Otázkách Václava Moravce v ČT řekl, že kdyby Poche ve vládě usedl, komunisté by ji netolerovali. Hamáček to podle něj slyšel už před referendem ČSSD a podle Filipa jsou na to i svědci. Podle něj je Poche nedůvěryhodný člověk.

„Na žádném jednání to nezaznělo,“ ohradil se proti slovům předsedy komunistů Hamáček. „Vojtěch Filip mi nikdy neřekl, že KSČM nepodpoří vládu, pokud v ní bude Miroslav Poche,“ odmítl tvrzení šéfa KSČM.



„Nejsem lhář, říkám věci, tak jak jsou,“ ohradil se Filip.



Hamáček nepřestává doufat, že se spor uzavře smírem. „Stál bych o to, aby si to pánové vysvětlili. Snažím se, aby se všichni naši kandidáti sešli s prezidentem. Jsem přesvědčený, že by pak výhrady padly,“ řekl Hamáček.