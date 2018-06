ŽIVĚ: Babiš jedná se Zemanem. V Lánech ho přivítala hrstka demonstrantů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ještě před tím než šéf komunistů Vojtěch Filip v debatě v ČT řekl, že když ve vládě bude jako ministr zahraničí europoslanec Miroslav Poche z ČSSD, nemohli by jí komunisté ani tolerovat, postavil se proti Pochemu i Babiš. V rozhovoru v Právu, na své facebookové stránce i po schůzce s Hamáčkem.

„Nejlepší by bylo, kdyby pan Poche zvážil svoji kandidaturu. Pan Poche by mohl vstoupit do dějin jako konstruktivní, státotvorný politik,“ říká Babiš. Poche se chce poradit s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, který tvrdí, že ho překvapila ostře nastavená podmínka ze strany komunistů.



„Já myslím, že všichni vnímáme pozici nejen pana prezidenta, ale i předsedy KSČM pana Filipa,“ říká Babiš. „Pan Hamáček ví, pan Filip byl u toho, že jsme tenhle problém řešili opakovaně. Pokud vím, tak pan Hamáček s panem prezidentem o tom mluvili taky opakovaně, já jsem o tom mluvil, pan Filip o tom mluvil,“ uvedl již v sobotu Babiš.

Před zámkem v Lánech stojí malá skupinka protestujících s hesly jako „Putin se tetelí blahem“, „V jádru je Bureš Rusem“ či „Hanobit prezidenta je morální povinnost“. Zpívali písně Karla Kryla a přinesli si i několikery červené trenýrky, což je narážka na akci skupiny Ztohoven, jejíž členové před třemi lety vyměnili prezidentskou standartu nad Pražským hradem za obří červené trenýrky. Ty prezident ve čtvrtek v Lumbeho zahradě Pražského hradu spálil.



VIDEO: Babiš zamířil za Zemanem do Lán, před zámkem čekala skupinka demonstrantů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Babiš připomíná Pocheho „škraloup“ s financováním ČSSD

A tvrdí, že jeho schůzka s panem Pochem by asi nic nepřinesla. „V roce 2009 měl nějaké problémy s financováním ČSSD, já to nechci posuzovat,“ připomněl Babiš.

Poche v roce 2010 přiznal, že dal straně několik set tisíc korun, ale v účetnictví o tom nebyla zmínka. Peníze totiž vykázal jako členské příspěvky. „Já jsem ten dar rozepsal na nějakých deset členů tak, aby se z toho nemusela platit daň. Protože když dám 200 tisíc straně, zaplatí z toho 15 procent daň. Kdežto když to rozepíšu mezi deset svých členů na obvodě a oni zaplatí padesát tisíc jako členský příspěvek, tak se z toho daň neplatí,“ popsal to před lety tehdejší zastupitel hlavního města, nyní europoslanec a kandidát na ministra zahraničí.

Po přiznání rezignoval na funkce v ČSSD, ale pak se dokázal vrátit a nyní na jeho jméně stojí a padá, zda vznikne menšinová vláda ANO a ČSSD tolerovaná komunisty.

Šéf ANO tvrdí, že má jinak jasno o celé vládě, přičemž prezident Zeman má být první, kdo to od něj uslyší.