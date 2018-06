Věřím, že mě Zeman nakonec ministrem jmenuje, řekl Poche v Rozstřelu

Současná situace v ČSSD je podle Pocheho dobrá, rozruch okolo jeho osoby prý straně pomohl. „Sociální demokracie se semkla,“ uvedl Poche. Kandidát na post ministra zahraničí v Rozstřelu řekl, že v současné době strana žádného jiného kandidáta na tuto pozici nemá.

On sám neuvažuje, že by se nabízené pozice vzdal. Na setkání s prezidentem Zemanem se těší.



Důvod, proč ČSSD vstoupila do vyjednávání s ANO o vládě, uvedl Poche snahu strany o to, aby v České republice vznikla demokratická vláda. „V současné době není žádná jiná možnost ke složení vlády z demokratických stran,“ uvedl.

Další variantou na složení vlády by podle něj byla vláda Babiše opřená o KSČM a SPD. Podle něj by ale takto sestavená vláda nebyla pro zemi prospěšná.

Miloš Zeman obvinil Pocheho z toho, že zpochybňuje dvě konstantní české zahraniční politiky. Narážel tak na článek, který europoslanec napsal v květnu 2015 článek blog na iDNES.cz, kde uvedl, že souhlasí s tím, aby Česko přijalo 525 uprchlíků v rámci kvót.

„Pan Poche je člověk, který výrazně vystupoval ve prospěch migračních kvót, a jeho zaměření by tedy bylo v rozporu s oficiální zahraniční politikou nové vlády,“ řekl v květnu v rozhovoru pro Parlamentní listy Zeman.

Druhou konstantou je podle Zemana vztah k Izraeli. „Kritika naší proizraelské politiky je svým způsobem taková hloupost, mám-li to nazvat tím nejslušnějším výrazem, že kdyby se měl dostat do Černínského paláce takový amatér, považoval bych to za chybu,“ dodal Zeman (více v článku Evropa musí chránit hranice, napsal Poche. Ovčáček mu vytkl názor na Izrael).



Poche také v prezidentských volbách podporoval Zemanova soupeře Jiřího Drahoše (více v článku Hamáček chce ministry Tomana, Krčála i Pocheho, jemuž vyčítá Zeman kvóty). Europoslanec nevylučuje, že to může být jeden z důvodů, proč jej Zeman nechce ne vládě. Dodal, že volil Drahoše hlavně kvůli tomu, že se mu nelíbilo, jakým způsobem loni probíhala „demise-nedemise“ Andreje Babiše. Podle něj nicméně se Zemanem zastávají obdobný názor na zahraniční politiku. „Já si také myslím, že je třeba s Ruskem vést dialog,“ uvedl příklad.

Hamáček na europoslanci i přes veškerou kritiku jako na příštím ministrovi zahraničí trvá a to i přesto, že Zeman tvrdí, že mu Hamáček původně výměnu kandidáta na ministra zahraničí slíbil.