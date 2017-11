Zeman sklidil kritiku za vizi Babišovy vlády bez důvěry na čtyři roky

Občanským demokratům vadí, že Zeman teď říká, že i když Babiš nezíská důvěru pro svou menšinovou vládu, dopředu mu garantuje, že od něj dostane druhý pokus k sestavení vlády. Už minulý týden v talk show na televizi Barrandov také prohlásil, že kdyby zkrachovaly tři pokusy o vládu nechal by klidně vládnout vládu bez důvěry a nerozpouštěl by Sněmovnu.

„Mám potom podle ústavy právo rozpustit Poslaneckou sněmovnu, ale pozor, toto právo nemusím využít. To znamená, že Poslanecká sněmovna může fungovat dál a může fungovat i vláda v demisi,“ řekl. A den poté Babiš pro iDNES.cz řekl, že navrhne menšinovou vládu ANO doplněnou o nestraníky.

Zeman vyprávěl, jak používá ústavu tvůrčím způsobem

Tento týden ve čtvrtek Zeman svůj nápad, opět v talk show majitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa, zopakoval. „Já jsem člověk, který ústavu používá tvůrčím způsobem. Vláda bez důvěry a to je jedna z děr v naší ústavě, může teoreticky vládnout až čtyři roky, právě proto, že ústava nestanoví žádný termín,“ prohlásil.

Za to ho o pár hodin později kritizoval kandidát na Hrad Jiří Drahoš. „Není neobvyklým modelem menšinová vláda, ale i menšinová vláda by měla mít důvěru ve Sněmovně. Byl bych nerad, aby tady vládla vláda v demisi příliš dlouho, není to dobré pro parlamentní demokracii, ani pro tuto zemi,“ uvedl bývalý šéf Akademie věd.

A s kritikou hlavy státu pokračovali občanští demokraté. „Ústava České republiky není umělecké dílo, které si může každý vykládat různými způsoby podle toho, jak se nám zachce a v jakém rozpoložení se zrovna ocitáme,“ řekla první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. „Výroky o tvůrčím přístupu k Ústavě jsou pro nás nepřijatelné a jen potvrzují mocenský pakt Zeman/Babiš, který od samého začátku plánoval menšinovou vládu bez důvěry Poslanecké sněmovny. Menšinová vláda má být řešením ve chvíli, kdy selžou všechny předchozí snahy o vytvoření vlády většinové. Andrej Babiš se ale o sestavení vlády s důvěrou Sněmovny ani nepokusil. Pár dnů po volbách sdělil, že jediným řešením je menšinová vláda,“ dodala Udženija.

Jediným způsobem, jak Zemanovi s Babišem zabránit v jejich plánu na menšinovou vládu po celé čtyři roky, je podle občanských demokratů nedovolit hnutí ANO, aby mělo v čele Sněmovny svého člověka.

Babiš: Vládu bez důvěry na čtyři roky nechci

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že si neumí představit vládu, která by celé čtyřleté volební období fungovala bez důvěry. „Názor pana prezidenta respektuji, já ale touto cestou jít nechci. Doufám, že důvěru vládě se nám podaří získat. Nechci vyvolávat spory o interpretaci ústavy a nedokážu si představit, že by tu byla vláda bez důvěry celé čtyři roky,“ uvedl Babiš.

ODS ale vidí pojistku spíš v tom, že šéfem Sněmovny nebude zástupce ANO. „Proto budeme znovu jednat s poslaneckými kluby a žádat je o podporu Petra Fialy na místo předsedy Poslanecké sněmovny,“ uvedla Udženija. Na post šéfa Sněmovny nominovalo ANO Radka Vondráčka a toho jsou připraveny podpořit i hnutí SPD Tomia Okamury a Piráti. Vondráček má tak na své straně teoreticky 78 hlasů ANO, 22 SPD a 22 Pirátů, čímž by byl Fiala bez šance. Vedení Sněmovny se ale volí tajnou volbou.

„Co se zde odehrává, a jak pan prezident ohýbá Ústavu ČR, je nestandardní, a my mu tuto svévoli nesmíme umožnit. Třetí pokus o sestavení vlády nesmí mít v rukou hnutí ANO. Nominace Petra Fialy je nabídkou, jak těmto dvěma nedat do rukou absolutní moc,“ tvrdí místopředseda ODS Martin Kupka.

Strana se přitom již dříve rezervovaně postavila k plánu šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska úplně zablokovat volbu vedení Sněmovny, aby nemohla vláda Bohuslava Sobotky z ČSSD podat demisi a Zeman nemohl jmenovat vítěze voleb, lídra hnutí ANO Andreje Babiše předsedou vlády.