Jdu do toho, abych vyhrál, řekl Drahoš. Předal na vnitro 142 tisíc podpisů

„Věřím, že se dostanu do druhého kola,“ prohlásil Drahoš optimisticky. Do voleb se mohou přihlásit zájemci, kteří se prokážou 50 tisíci ověřenými podpisy občanů, deseti senátorů nebo dvaceti poslanců. To Drahoš hravě splnil a bude patřit k favoritům hradní volby spolu s prezidentem Milošem Zemanem, který bude post obhajovat. I dosavadní prezident vsadil na sběr podpisů.

Kritizuje Zemana, že dopředu říká, že dá dvakrát šanci Babišovi

Drahoš se také hned v pátek několikrát vymezil proti současné hlavě státu. Kritizoval ho například za to, že Zeman dopředu říká, že by od něj šéf ANO Andrej Babiš dostal šanci sestavit vládu i podruhé, kdyby jeho první pokus s plánovanou menšinovou vládou nebyl úspěšný.

„Je to trochu nestandardní z mého pohledu. Na druhou stranu je korektní pověřit jednáním vítěze voleb a vítězem voleb je hnutí ANO. Jsem zvědav, jestli dojde k tomu scénáři, který nastínil, nebo jestli tam dojde k nějakým změnám,“ uvedl Drahoš.

Zeman nejenže říká, že je připraven dát Babišovi šanci i dvakrát, ale už minulý týden v talk show na Barrandově prohlásil, že kdyby zkrachovaly tři pokusy o vládu, i třetí, kdy vybírá premiéra šéf Sněmovny, nechal by klidně vládnout vládu bez důvěry a nerozpouštěl by Sněmovnu. Ve čtvrtek to Zeman, opět v talk show majitelele TV Barrandov Jaromíra Soukupa zopakoval.

Termín na odevzdání kandidatury ministerstvu vnitra je do 7. listopadu. Dosud tak učinili bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer, textař a podnikatel Michal Horáček, hudebník a předseda strany Rozumní Petr Hannig, šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek, bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek a lékař a aktivista Marek Hilšer. Podle ministerstva vnitra kandidátní listinu s podporou poslanců podal i další kandidát, jeho jméno ale zatím není známo.

Z parlamentních stran, na rozdíl od voleb v roce 2013, pravděpodobně svého kandidáta nepostaví žádná. Uchazeči o post prezidenta si také museli již do 4. září zřídit vlastní transparentní účet.