Pro svržení Babišovy vlády kvůli Čapímu hnízdu opozice 101 hlasů nenašla

Za to sklidili ve čtvrtek kritiku od prezidenta Miloše Zemana. „Je poněkud absurdní, jestliže sociální demokracie je ve vládě, ale současně uvažuje o tom, že by vlastně měla jenom odejít,“ řekl Zeman v televizi Barrandov.

Nadšen postupem, který se rozhodla sociální demokracie zvolit, není ani sám premiér Babiš. „Pokud se ČSSD rozhodla, že odejde ze sálu a nepodpoří svou koalični vládu, tak to nechápu, je to pro mne zklamání,“ uvedl Babiš.

Pro jeho vládu to ale znamená, že svržena nebude. Poslanci stráví řadu hodin diskusí o tom, proč by měl šéf ANO ve funkci premiéra skončit, ale výsledek hlasování je vlastně dopředu znám.

„Naši členové nevěří té umělé mediální kauze,“ prohlásil předseda komunistů Vojtěch Filip. Právě díky KSČM, která Babišův kabinet s ČSSD podpořila už v létě při hlasování o důvěře vládě, mají ANO, ČSSD a KSČM v dolní komoře parlamentu většinu. Babiše navíc ještě před rozhodnutím komunistů a ČSSD nehlasovat s opozicí proti vládě podržel prezident Zeman. Prohlásil, že i kdyby náhodou pád vlády prošel,nechal by Babiše vládnout dál a pověřil by ho znovu sestavením vlády.

Poslanci ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN se rozhodli hlasování o nedůvěře vládě vyvolat poté, co televize Seznam odvysílala reportáž, v níž Babišův syn z prvního manželství říká, že jeho otec ho chtěl uklidit a tak byl nedobrovolně na Krymu. „Můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda,“ řekl doslova Babiš mladší Seznamu Zprávy.

Premiér a šéf ANO se proti tomu ohradil. Řekl, že jeho syn z prvního manželství trpí schizofrenií, a proto nelze brát vážně to, co říká, když tvrdí, že musel jet nedobrovolně na Krym a že si to vybral, aby nemusel do Národního ústavu duševního zdraví. Advokát Babišova syna a jeho první ženy už také jejich jménem dal trestní oznámení na novináře Seznamu kvůli tomu, že natočili svou reportáž skrytou kamerou bez souhlasu zpovídaného Babiše mladšího.

Sociální demokraté pak marně od premiéra chtěli, aby ustoupil do pozadí a aby vláda ANO a ČSSD pokračovala s jiným premiérem. Když na to Babiš nepřistoupil, rozhodli se přesto ve vládě zůstat a zdůvodnili to tím, že kdyby odešli, nahradila by je v podpoře vlády SPD Tomia Okamury.

ČSSD také řekla, že by podpořila rozpuštění Sněmovny a předčasné volby, kdyby byla šance najít pro to 120 hlasů. Jenže vůle k tomu ve Sněmovně není. Předčasné volby si nepřeje ANO, které má 78 poslanců. A bez něj není reálné, že by se třípětinová ústavní většina pro rozpuštění Sněmovny našla.