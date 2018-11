ČSSD se nezúčastní hlasování o nedůvěře, je ochotna rozpustit Sněmovnu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Zatím jsme neslyšeli žádný plán B,“ řekl po jednání předsednictva sociální demokracie šéf strany Jan Hamáček. Plánem B myslí to, co by následovalo po vyslovení nedůvěry vládě.

„Vládnímu projektu věřím, problémy Andreje Babiše vládu zatěžují,“ řekl Hamáček. Nejlepším řešením by bylo, kdyby se ANO rozhodlo pro model s jiným premiérem.



Hamáček na dotaz iDNES.cz, zda na nejbližším koaličním jednání vyzve Andreje Babiše, aby jeho strana přidala 78 hlasů pro rozpuštění Sněmovny, protože bez hlasů ANO je téměř nemožné Sněmovnu rozpustit a vyvolat předčasné volby, Hamáček opáčil, že bude jednat se všemi stranami na politické scéně.