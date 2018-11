Kauza Chášukdží: Princův vliv padá a na povrch se dostává plán dalších vražd

Z toho, co se kolem korunního prince v posledních šesti týdnech semlelo, saúdská rodina jednoznačně viní Turecko, píše britský list The Guardian. Nehrálo totiž podle „regionálních pravidel“.

Kdyby turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nevyzrazoval do světa detaily z vyšetřování brutální vraždy saúdského novináře a raději přijal nabízenou finanční kompenzaci za způsobené problémy, všechno by bylo v pořádku. „Říkají, že je Turci zradili. Toto si upřímně myslí,“ řekl listu místní zdroj, jehož identitu deník nesdělil.

Turci jednali jinak a pozice mocného korunního prince začala oslabovat. Ke slovu se tak začali znovu dostávat starší členové královské rodiny.

Třeba Ahmed bin Abdulazíz, bratr současného krále Salmána, který se nedávno vrátil do Rijádu. Mnohem více je nyní ve světě vidět i sám král, který se stáhl poté, co svého syna jmenoval korunním princem.

„Muhammadu bin Salmánovi přistřihli křídla, o tom není pochyb. Už si nevykračuje tak jako dřív a je stejně vystrašený z toho, že by mohl udělat chybu, jako kdokoliv jiný. To je velká změna,“ pokračuje pro The Guardian nejmenovaný zdroj.

Korunní princ podle listu v prvních týdnech po Chášukdžího vraždě „neuměl pochopit, proč se mu to děje“ a ze své situace obviňoval i Američany, kteří jej podle jeho mínění zradili. Najednou se začalo víc mluvit o Jemenu, kde vinou Muhammada bin Salmána hladovějí statisíce lidí, nebo o Kataru, který už více než rok trpí ekonomickou blokádou vedenou nikým jiným než Saúdy.



Můžete zabít nepohodlné Íránce?

Že příkaz k vraždě novináře vydal přímo princ přezdívaný MBS, ještě není potvrzené. Lidé z jeho blízkého okolí se však chtěli zbavit nejen Chášukdžího. Podle amerického deníku The New York Times se několik představitelů saúdskoarabské tajné služby loni sešlo se skupinkou podnikatelů a ptalo se jich na možnost zavraždit íránské nepřátele Saúdské Arábie.



Terčem se měl stát i známý íránský generál Kásem Sulejmání, přezdívaný „meč ajatolláhů“. Velitel speciálních jednotek Quds a protřelý stratég se vyznamenal už během íránsko-irácké války v osmdesátých letech a po působení v Sýrii, kde pomohl prezidentovi Bašáru Asadovi zvrátit průběh syrského konfliktu, se přesunul do Iráku. Tam měl za úkol zastavit radikály z Islámského státu.



Setkání, jehož se údajně zúčastnili i tři lidé, se kterými americký deník hovořil, se odehrálo v době, kdy Muhammad bin Salmán přebíral vedení království, připravoval protikorupční čistky a rozjížděl intervenci v Jemenu. O vraždách nepohodlných lidí se tak podle deníku uvažovalo už od nástupu mladého prince a rok před brutální smrtí novináře Chášukdžího na konzulátu.

Z té Saúdové podle Al-Džazíry viní generálmajora Ahmeda al-Assiriho, blízkého poradce korunního prince a jednu z hlavních tváří saúdského působení v Jemenu. Ze své pozice zástupce velitele tajných služeb byl al-Assiri po vypuknutí skandálu propuštěn.

Muž byl ovšem jedním z těch, kteří se už v březnu 2017 zajímali o odstranění íránského generála Sulejmáního. Podnikatelé tehdy Saúdům údajně představili rozsáhlý plán, jak rozložit íránskou ekonomiku. Třeba financováním íránských opozičních skupin, zakládáním falešných účtů na sociálních sítích v perštině a zveřejňováním různých obvinění vůči představitelům Íránu, ale i odhalením tajných majetků jednotek Quds.

Na otázku, jestli by mohli zařídit i vraždy, měli byznysmeni odpovědět, že se musí poradit se svým právníkem. Ten to odmítl a totéž pak udělali také podnikatelé, mezi nimiž je Izraelec Joel Zamel a Američan s libanonským původem George Nader. Oba si předvolal tým amerického zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který rozplétá kauzu ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb.

„Vzkažte šéfovi, že je hotovo“

Podle NYT s odkazem na Saúda blízkého vyšetřování případu Chášukdžího smrti chtěl saúdský generálmajor plánováním vražd oslnit korunního prince a jeho činy nereprezentují politiku saúdského království. Zda o plánu zabít nepřátele v Íránu věděl i MBS, tak není jasné. O tom, že věděl o plánu vraždit na konzulátu v Istanbulu, však svědčí další důkazy.

Rovněž deník The New York Times totiž v pondělí napsal, že člen saúdského komanda volal krátce po vraždě svému nadřízenému. Podle listu mu řekl, ať „vyřídí svému šéfovi, že mise byla splněna“. Deník se odvolává na tři zdroje, které vyslechly nahrávky od turecké tajné služby.

Podle NYT je to silný důkaz, že za vraždou stojí lidé z blízkého okolí korunního prince Muhammada bin Salmána, ač na nahrávkách není konkrétní jméno. „Je to docela dobře usvědčující důkaz,“ citoval deník bývalého člena americké CIA Bruce Riedela.

Telefonát o „splněné misi“ podle tureckých vyšetřovatelů uskutečnil zřejmě Máhir Abdalazíz Mutrib, který prince často doprovázel na zahraničních cestách jako bodyguard.

Turecko mezitím předalo tajné nahrávky zachycující okamžik Chášukdžího smrti vládám několika zemí. A zatímco Francie tvrdí, že žádné nedostala, doručení nahrávek už potvrdil kanadský premiér Justin Trudeau. Turecká média také v úterý citovala tureckého prezidenta Erdogana, podle něhož způsob vraždy šokoval po vyslechnutí nahrávky i Saúdy.

„Ty nahrávky jsou opravdu děsivé. Když je slyšel člen saúdské tajné služby, byl šokován a řekl, že to musel udělat někdo závislý na heroinu,“ řekl Erdogan. Ten se sice možná snaží snížit vliv korunního prince a nepřímo jej z nařízení vraždy už nejméně jednou obvinil, spojenci na Západě si však konec Muhammada bin Salmána nepřejí.

S mužem, který měl ještě před loňskými čistkami a invazí do Jemenu pověst mladého moderního reformátora, by totiž mohly skončit i změny, které v saúdskoarabské společnosti zavedl.