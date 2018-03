Začínám být z Babiše nepatrně nervózní, přiznal Zeman v televizi

Podle Zemana se blíží čas, aby Babiš získal důvěru vlády, v ideálním případě aby měl domluvenou podporu do června. „Přišel čas na to to rozseknout,“ dodal Zeman. A řekl, že z toho začíná být nepatrně nervózní.

Poté, co Miloš Zeman vyhrál prezidentské volby, dal Andreji Babišovi neomezený čas na vyjednání podpory pro svou jednobarevnou vládu (a zrušil podmínku 101 hlasu). Šéf komunistů Vojtěch Filip pak v únoru po schůzce u prezidenta na Pražském hradě řekl, že si Zeman přeje, aby nová vláda získala důvěru do prázdnin.

Pár hodin po inauguraci Miloše Zemana předseda komunistů Filip v souvislosti se změnou postoje ANO ke Zdeňku Ondráčkovi a jeho funkci předsedy sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) znovu zpochybnil důvěryhodnost premiéra v demisi Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. V komentáři na webu komunistické strany se Filip ptá, kde vezme KSČM jistotu, že budoucí Babišova vláda bude realizovat to, na čem se domluví týmy obou subjektů. KSČM dosud připouštěla toleranci kabinetu, pokud bude prosazovat prvky jejího programu. Babiš České televizi řekl, že není pravda, že by se ANO nechovalo korektně.

Podle prezidenta Zemana se celá kauza Ondráček mohla snadno zarazit již v počátku. „Stačilo, kdyby Ondráček řekl jednu větu: Byl jsem mladý a blbý, omlouvám se. Všechno by bylo v pořádku, nebyly by žádné pouliční kravály. Vzpomněl jsem si, že když jsme stáli na Letné na tribuně, přišli tam dva příslušníci pohotovostního pluku a omluvili se. Dav jim zatleskal, bylo to uzavřeno. Po pokání následovalo odpuštění,“ uvedl Zeman v pořadu na TV Barrandov.

Pořad Týden s prezidentem se předtáčel den před inaugurací, proto nereagoval na aktuální problém - odchod řady poslanců z Vladislavského sálu během Zemanova projevu, ve kterém napadl Českou televizi a další média. Kvůli tomu ze sálu odešlo několik politiků. Jako první odešla poslankyně Miroslava Němcová (ODS), která později uvedla, že ji naštvalo, že Zeman záměrně křivě přísahal a že zaútočil na veřejnoprávní televizi. Němcovou následovali politici TOP 09 a KDU-ČSL. Za nešťastné označil Zemanovo vystoupení v souvislosti s urážkami novinářů také předseda Senátu Milan Štěch.

A své názory na novináře Zeman zopakoval i Soukupovi: „Co se týká rekapitulace, čeští novináři stále ještě bohužel kombinují velké sebevědomí a malé znalosti, což jsem říkal už před pěti lety, tak je tady jedna potěšující situace – asi 80 procent českých domácností má internet, no a mohou se zahloubat, srovnávat různé názory na různých serverech a řídit se zdravým rozumem, zatímco názory jiných médií, především České televize, jsou jednostranné a neobjektivní,“ řekl Zeman.

Díky přístupu na internet podle něj vyplývá, že papírová média mohou prohrát, protože jejich náklady už teď klesají. „Zaregistroval jsem jednoho herce, který říkal, že internet je zapotřebí zkrotit. To znamená, že ti, kdo bojují za svobodu slova, by najednou, když se věci obrátí proti nim, chtěli něco zakazovat,“ dodal, ale neupřesnil, jakého herce má na mysli.