Výsledek voleb urychlil rozklad KSČM. Špičky strany na sebe útočí

Komunistická strana v letošních volbách do Poslanecké sněmovny získala méně než osm procent hlasů. Pro komunisty je to nejhorší výsledek od roku 1921. I proto se v pátek odpoledne sešlo vedení KSČM, aby jednalo o dalším směřování strany.

Nebude to ale zřejmě lehká diskuze. V KSČM se prohlubují dlouhotrvající konflikty mezi Skálou a Filipem. Hlavní ideolog již krátce po volbách zkritizoval vedení strany, že měli v kampani vsadit na agresivnější komunikaci. Následně uvedl, že komunisté by kromě způsobu vedení komunikace měli také personálně změnit vedení.

Na to v rozhovoru pro Radiožurnál reagoval Filip, že Skála získal méně preferenčních hlasů v Praze než Jiří Dolejš, a proto by se místo kritiky měl věnovat sebezpytování. Naznačil také, že Skála to „peče“ s hnutím ANO.

Skála: Sázka na „poctivou správu“ nám prohrála volby

Podle Skály jde ale o „intrikánské drby“, jimž přitakávat je ubohé. Skála tvrdí, že všechna mediální vystoupení odvádějí pozornost od merita věci, a to že v KSČM je skutečně spor o směřování strany, který vyústil na sjezdu a týká se tématu, co je hlavním úkolem KSČM.



Josef Skála

„Filip za něj prohlásil ‚poctivou správu‘. Já – potřebu dohnat kritické nálady, dřív než nám ukážou záda ještě dál. Ten duel jsem prohrál tři ku čtyřem – za drasticky nerovných podmínek. Komu dal vývoj za pravdu, je jako na dlani. Sázka na to, že umíme i ‚poctivou správu‘, nám prohrála krajské volby. Truc proti změnám, nazrálým už před lety, nás trestá nejhorším volebním výsledkem od roku 1921,“ uvedl Skála pro Parlamentnílisty.cz.

Dá se tedy očekávat, že diskuze mezi členy ústředního výboru je vyhrocená. Kromě výsledků voleb by také měli probrat, koho podpoří KSČM v prezidentské volbě.

Komunisté přitom jednají už od rána. Dopoledne s zvolili za předsedu poslaneckého klubu Pavla Kováčika. Místopředsedkyní se pak stala Hana Aulická Jírovcová.

Filip pak přiznal, že jeho strana bude chtít obsadit post místopředsedy Sněmovny. Odmítl ale upřesnit, kdo by ho podle něj měl zastávat.