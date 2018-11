Díky, že můžeme. Oslavy Sametové revoluce oživí pražskou Národní třídu

Uzavření vysokých škol nacisty v roce 1939 i studentské protirežimní demonstrace, které se odehrály o padesát let později, připomene v Praze hned několik akcí. Tou největší bude i letos Korzo Národní s podtitulem „Díky, že můžem!“.

„Studujete, pracujete tam, kde jste vždy chtěli, anebo sami podnikáte? Cestujete do zahraničí? Píšete, hrajete v kapele, chodíte do skautu anebo do kostela? A mohli byste tohle všechno i před 29 lety?“ ptají se na facebookových stránkách události organizátoři Korza Národní a vyzývají lidi, aby se k pouličním oslavám připojili a společně tak oslavili úspěšný boj za svobodu.



V rámci akce Korzo Národní projde ulicí průvod pojmenovaný Sametové posvícení. Během něj budou lidé poslouchat zvukové kulisy mapující průběh toho, co se na Národní třídě odehrálo 17. listopadu 1989. Přímo před památníkem na Národní třídě pak zazní tradiční píseň Modlitba pro Martu.

„Chceme společně s vámi vzdát hold všem, kteří nám dali svobodu a kteří ji brání i dnes,“ píšou na stránkách Korza jeho organizátoři.

Diskuze, čtení i uzavírka

Na účastníky kromě divadelního programu, do kterého je zapojeno Národní divadlo, divadlo X10 nebo alternativní prostor DUP 39, čeká i bohatý hudební program. Vystoupí například kapela The Tap Tap nebo slovenská písničkářka Katarzia. V plánu jsou rovněž diskuze, výstavy nebo vzdělávací program, o který se postarají lektoři z Ústavu pro studium totalitních režimů.



Organizátoři letos ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Národním divadlem pro účastníky připravili i takzvaný „Obývák Václava Havla“. „Příjemné posezení ve společnosti knih a čtenářů,“ charakterizují jej na svém webu. K veřejnému čtení se má přidat například Zdeněk Svěrák, Petra Procházková, Petr Pithart nebo Michael Žantovský. Na kompletní program letošního Korza Národní se můžete podívat zde.

Událost připomínající výročí Sametové revoluce na celý den kompletně uzavře celou Národní třídu. Provoz tramvají bude v úseku Újezd–Lazarská obousměrně přerušen, většina jich namísto toho pojede přes Palackého náměstí. Ulicí neprojedou ani auta

Korzo Národní pořádá již pátým rokem studentský spolek s názvem „Díky, že můžem“. I letos je akce součástí Festivalu svobody, který zastřešuje akce pořádané různými iniciativami s cílem připomenout události spojené se 17. listopadem.

Loňských oslav 17. listopadu se na Národní třídě se podle údajů pořadatelů zúčastnilo celkem 76 tisíc lidí.