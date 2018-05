ČSSD si vybrala ministerstvo zahraničí, představila novou pojistku koalice

Podle místopředsedy Jiřího Zimoly jde o to, aby se do koaliční smlouvy dostalo, že když dá demisi všech pět ministrů za ČSSD, musel by do týdne dát demisi i premiér a s ním i celá vláda. „Vzali ten návrh na vědomí,“ řekl Zimola. To potvrdili Faltýnek i místopředseda ANO Richard Brabec.

ANO se kategoricky postavilo proti podmínce ČSSD, že by z vlády musel odejít premiér Andrej Babiš v případě, že by byl byť jen nepravomocně odsouzen. „My prostě tuto podmínku do koaliční smlouvy nechceme. Připadá nám absurdní,“ řekl Faltýnek.

„My jsme už minimálně stokrát řekli, že tato podmínka pro nás je nepřijatelná, takže je úplně jedno, jestli u stolu pan Babiš bude, nebo ne. Udělali jsme maximum ústupků z našeho pohledu,“ uvedl také šéf poslanců ANO.

Jednání o vládě probíhalo ve středu bez Babiše i šéfa ČSSD Jana Hamáčka. Faltýnek na jednání s ČSSD sice přinesl návrh koaliční smlouvy, ale i tak to jednání bez dvojice hlavních aktérů bylo poměrně zvláštní. Babiš byl se svou vládou v demisi v Ostravě, a tak se omluvil i Hamáček. Za sociální demokracii dorazili jen tři místopředsedové Jiří Zimola, Roman Onderka a Martin Netolický. Jednání Babiše s Hamáčkem má být až ve čtvrtek.

Hamáček by vedl vnitro jako nejsilnější křeslo pro ČSSD

Sociální demokracie má mít ve vládě pět křesel. Ministra vnitra, jímž by byl právě Hamáček, a to proto, že jde o mocensky nejsilnější křeslo, které ANO sociální demokracii nabídlo. Dále ministra zahraničí, přičemž se spekuluje, že by jím měl být europoslanec Miroslav Poche, ministra práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury.

„Pokud bude jakýkoliv člen vlády prvoinstančně odsouzen, okamžitě odstoupí, jinak vláda končí,“ zní ovšem klíčový požadavek ČSSD. Kromě demise byť i jen prvoinstančně odsouzeného ministra požadují sociální demokraté odvolání politiků SPD Tomia Okamury ze sněmovních funkcí i to, že by nemohli být v případné vládě přehlasováni (přestože jich má v kabinetu zasednout pouze pět).

Babiš vůbec neuvažuje o možnosti, že by z vlády odcházel. „Už jsem alergický na to, když slyším třistakrát, že jsem trestně stíhaný,“ uvedl v pondělí. A položil řečnickou otázku, co by se stalo, kdyby jeho trestní stíhání bylo zastaveno. „Odejdou členové ČSSD z vlády? Asi ne. Takže pro mě to není téma,“ řekl. Všechny požadavky ČSSD podle Faltýnka posoudí republikový výbor ANO. Ten by se mohl sejít ještě do konce týdne.

Když jednání se sociálními demokraty zkrachují, zbude Babišovi jediná možnost, zkusit se domluvit s komunisty a SPD.

Pokud by ANO netrvalo na tom, že Babiš musí být premiér, otevřela by se mu přitom možnost jednat i s dalšími demokratickými stranami. Kromě ČSSD přinejmenším ještě s KDU-ČSL a hnutím STAN.

Hamáčka zaskočili vlastní senátoři

Sociální demokracie má tedy tři zásadní podmínky, aby vůbec uvažovala o koalici s ANO tolerované komunisty. Kdyby všechny nebyly splněny, jednání může už podruhé havarovat. Ani by už nemuselo dojít na referendum všech členů ČSSD. Předsedu Hamáčka překvapilo, v jaký moment ve středu vlastní senátoři zaútočili na jednání o vládě.

Senátoři ČSSD v čele s předsedou horní komory parlamentu Milanem Štěchem totiž ve středu znovu ostře vystoupili proti možnosti vlády, kterou by vedl Babiš. „Když teď sledujeme názory pana Babiše, že i v případě odsouzení on sám nikdy neodstoupí, tak on sám dělá všechno pro to, aby v případném referendu nemohla nikdy tato vláda u sociální demokracie získat důvěru,“ řekl šéf senátorů ČSSD Petr Vícha.

„Znám postoj našich senátorů. Jediné, co mě překvapilo, bylo to, proč s tím vystoupili uprostřed zásadního jednání s ANO,“ řekl iDNES.cz Hamáček.

„Předvedli něco neuvěřitelného, uprostřed vážných jednání o možné účasti téměř mrtvé ČSSD v koaliční vládě. Toto se nedá brát jen jako nějaké okopávání kotníků, ale jako pokus o ránu do vazu novému vedení ČSSD,“ kritizoval za to senátory bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek.

První místopředseda strany Zimola napsal na Twitteru, že senátoři by měli svůj postoj vysvětlit na pátečním stranickém grémiu, jehož jsou Štěch i Vícha členy.

Jiří Zimola (Twitter) @jirizimola Senátoři @CSSD brutálně využili mediální přiležitosti vytvořit nátlak na vedení strany. Na grémiu budeme chtít slyšet, proč veřejně komentují koaliční vyjednávání a jdou tak proti usnesení vlastní strany. Hlas senatorů nemá větší váhu než hlas řadových členů. odpovědětretweetoblíbit

Hamáček pro iDNES.cz odmítl, co Vícha naznačoval, že by výsledek vnitrostranického referenda ČSSD přímo souvisel s pozicí vedení strany. Tedy, že by odstoupil, kdyby členové sociální demokracie odmítli, s čím Hamáček, Zimola a další vyjednavači přijdou za všemi členy strany.