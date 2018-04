Babiš odmítl požadavek ČSSD, aby odsouzený člen vlády rezignoval

„Už jsem alergický na to, když slyším třistakrát, že jsem trestně stíhaný,“ uvedl Babiš. Každý rozumný člověk podle něj ví, že je to účelová záležitost.

Poté s „určitou nadsázkou“ položil řečnickou otázku, co by se stalo, kdyby jeho trestní stíhání bylo zastaveno. „Odejdou členové ČSSD z vlády? Asi ne. Takže pro mě to není téma,“ dodal.

Babiše policie obvinila z podvodu při financování farmy Čapí hnízdo, předseda ANO to označuje za účelové.



Ztratí politici SPD sněmovní funkce?

Místopředseda ANO Richard Brabec nechtěl předjímat, jak se ANO postaví k požadavku ČSSD na to, aby se změnilo obsazení některých sněmovních funkcí, ze kterých by měli odejít představitelé hnutí SPD.

„Je to návrh, který padl ze strany sociální demokracie, ale my jsme neřekli, že s tím souhlasíme,“ uvedl. Podle něj by to narušilo rozložení sil ve Sněmovně, očekává, že ANO bude s ČSSD o záležitosti ještě jednat.

SPD považuje požadavek sociální demokracie za „nehorázné popření principu poměrného zastoupení na základě výsledků voleb“.

„V případě, že hnutí ANO bude s těmito požadavky souhlasit, logicky ztratí jakoukoli důvěru SPD a přestane být pro nás věrohodným politickým partnerem. Hnutí ANO by přišlo o veškerou naši potenciální podporu pro jejich návrhy a vláda by byla ze strany ČSSD snadno vydíratelná,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí SPD Barbora Zeťová.

Brabec před jednáním vlády uvedl, že chce mít do konce týdne připraven základ koaliční smlouvy s ČSSD i programového prohlášení společné vlády.