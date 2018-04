Vnitro plus čtyři ministerstva. Onderka potvrdil Babišovu nabídku pro ČSSD

„Na základě výsledku voleb ve vládě být nemáme a máme zkonsolidovat svou pozici v opozici,“ odmítá koalici předseda Senátu Milan Štěch.

„Čtyři, pět, šest ministerstev, to nehraje takovou roli. Jsem trvale proti takové koalici,“ řekl při příchodu na jednání vedení strany předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha.

Podle Onderky se strana k jednání o vládě s ANO, kterou by tolerovali komunisté, vrátit má, to ale neznamená, že se musí dohodnout. Konečný verdikt má mít 18 tisíc členů ve vnitrostranickém referendu.

„Je to otázka na více než 18 tisíc sociálních demokratů. Můj názor je, že by ČSSD měla vyjednávat,“ řekl Onderka. Nenít o podle něj jen věc programu a křesel ve vládě, ale také aby se ANO oprostilo od obcházení koaličního partnera s SPD Tomia Okamury. Referendum ČSSD může podle Onderky proběhnout do dvou, tří týdnů.

„Pro nás je to mnohem těžší, než odsouhlasit si pro patnáct poslanců a několik lidí v předsednictvu, že do toho jdeme. Otázka je, za jakých podmínek do toho jdeme a za jakých podmínek budeme s hnutím ANO dál vyjednávat,“ řekl místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna.

„Mám odpovědnost k lidem z regionů, nejen sám k sobě,“ prohlásil Foldyna. „Tady už nejde o počty ministerstev a možná už ani o ta ministerstva, ale v jaké politické situaci se bude nacházet sociální demokracie. Podstata je, abychom důstojně byli schopni naplnit očekávání od nás a sehráli důstojnou úlohu před občany,“ uvedl Foldyna.