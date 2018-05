Babiš dělá vše, aby koalice nevznikla, odmítli senátoři ČSSD vládu s ním

„Šetření OLAF ve věci Čapího hnízda dopadlo výrokem, který si můžeme laicky přebrat, že to je podvod,“ upozornil Štěch na vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) v kauze padesátimilionové evropské dotace na farmu Čapí hnízdo, kvůli níž byl Babiš obviněn v České republice.

„Společnost by neměla dovolit, aby jednomu člověkovi bylo svěřeno takové množství rozhodovacích pravomocí oproti všem ostatním a neměli bychom připustit, aby po dobu, pokud bude vyšetřován, to mohl nějakým způsobem ovlivňovat,“ řekl Štěch.

„Když teď sledujeme názory pana Babiše, že i v případě odsouzení on sám nikdy neodstoupí, tak on sám dělá všechno pro to, aby v případném referendu nemohla nikdy tato vláda u sociální demokracie získat důvěru,“ řekl šéf senátorů ČSSD Petr Vícha.

ČSSD žádá, aby se do připravované koaliční smlouvy dostalo, že by Babiš z vlády odešel, kdyby byl nepravomocně odsouzen kvůli kauze Čapí hnízdo. Babiš to zásadně odmítá, ač podle Štěcha s Víchou dostalo předsednictvo ČSSD od vyjednavačů informaci, že při jednání to ANO nevadilo.

Připomněli, že v sociální demokracii je zvykem, že každý, kdo kandiduje, předkládá čistý trestní rejstřík i lustrační osvědčení. „Jestli přísná kritéria platí na ně na všechny, o to víc by to mělo platit pro premiéra. Sociální demokracie by měla být v tomto volebním období v opozici, konsolidovat se, tak jako to udělala ODS,“ řekl Vícha, i když si je vědom, že za normálních okolností by i jakákoli jiná strana pět nabízených křesel ve vládě brala.

Nedovede si ani představit, jak by se ANO a ČSSD mohly domluvit s komunisty v zahraniční politice, například u vysílání vojáků do misí. Upozornil i na existující hlasovací koalici ANO s SPD Tomia Okamury a komunisty v Poslanecké sněmovně,

Hrozí určité rozštěpení ČSSD, řekl za senátory Vícha

Jednání o vládě mezi ANO a ČSSD pokračují večer. „Postupem zvoleným hrozí určité rozštěpení sociální demokracie,“ odvětil Vícha na dotaz iDNES.cz, zda se nemůže stát, že by se ČSSD rozpadla na dvě části, pokud by ve vnitrostranickém referendu všech členů strany k vládě těsná většina vyslovila pro koalici v čele s trestně stíhaným premiérem.

Sociální demokraté chtějí politiky hnutí Andreje Babiše také přesvědčit, aby ukázali vůli ke koalici tím, že ve funkcích ve Sněmovně skončí Tomio Okamura jako místopředseda Sněmovny, Radek Koten v čele bezpečnostního výboru i Radim Fiala jako předseda hospodářského výboru. Tím by ANO mělo podle ČSSD dokázat, že nebude při vzniku koalice se sociální demokracií obcházet partnera spoluprací s SPD ve Sněmovně.

Za třetí sociální demokracie požaduje, aby její ministři nebyli ve vládě přehlasováváni, i když aritmeticky mají být ve vládě v menšině.

Pokud koalice ANO s ČSSD vznikne, mají sociální demokraté získat post ministra vnitra (zřejmě předseda Jan Hamáček), zahraničí či obrany (spekuluje se o europoslanci Miroslavu Pochem v čele zahraničí), práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury.

Předseda ČSSD Hamáček informuje o obnově spolupráce s ANO (04/2018)