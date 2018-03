Desetitisíce lidí chtějí demonstrovat proti komunistické mlátičce Ondráčkovi

Občanský protest sbírající podpisy pro volbu nového předsedy komise pro kontrolu GIBS vznikl původně jako akce čtyř přátel, díky vzedmuté vlně protestů proti tomu, že 79 ze 155 poslanců v pátek zvolilo Ondráčka, se v Praze protest uskuteční na Václavském náměstí.

Protesty se chystají také v Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni, Písku, Jihlavě, Českých Budějovicích, Liberci, Hradci Králové a Rožnově pod Radhoštěm. Petiční archy budou na místě připravené už v 17:00. O dvě hodiny později, v 19 hodin se uskuteční krátký happening v podobě pozvednutí petičního listu či bílého listu papíru srolovaného do symbolického bílého obušku.

„Mně se líbily uniformy, líbí se mi dodnes, možná i disciplína s tím spojená, kterou také dodnes mám v sobě zakódovanou, a i tak dodnes pracuji a budu tak pracovat i nadále. Takže místo nabídky od armády jsem se rozhodl přijmout nabídku být policistou, tenkrát esenbákem. Chtěl jsem dělat psovoda,“ tvrdil v parlamentu Ondráček. „Nikdy jsem neporušil zákon,“ zdůraznil. A prohlásil také, že sloužil vlasti. Za to, že mlátil bezbranné lidi, se nikdy neomluvil.



VIDEO: Odpusťte mi, že jsem se narodil a sloužil vlasti, řekl Ondráček

“Jeho zvolení je odstrašujícím pokračováním trendu, kdy jsou extremistické názory legitimizovány jako nová společenská norma. Doposud jsme se neangažovali, nejsme spojení s žádnou konkrétní stranou, ale páteční volba nám připadá natolik přes čáru, že jsme se rozhodli jako občané jasně a srozumitelně vyjádřit své znepokojení s vývojem politické situace v ČR v posledních týdnech a měsících,” uvedl Vojtěch Otevřel, jeden z organizátorů petice.



Premiér v demisi Andrej Babiš, jehož ANO vyjednává o podpoře vlády s komunisty, kteří svého poslance Ondráčka opakovaně navrhli a napopáté i prosadili, teď tvrdí, že je pro odvolání Ondráčka a že když to nenavrhne někdo jiný, udělá to on sám. Opoziční ODS ho vzala za slovo a podle předsedy Petra Fialy odvolání Ondráčka navrhne. Lidovecký první místopředseda Marian Jurečka bude chtít, aby se o tom hlasovalo veřejně.

„Petiční archy budou na místě k podpisu už od 17 hodin, organizátoři je poté 7. března - na výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka - předají petičnímu výboru Poslanecké sněmovny. “Ozvala se nám spousta lidí, která chce archy šířit i mimo petiční shromáždění v pondělí večer, proto jim dáváme možnost a čas se k petici připojit i takhle na dálku,” uvedl organizátor Oskar Rejchrt.