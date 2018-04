Dvouleté děti do školek nepatří, nejsme zdravotnice, míní ředitelky

S dvouletými dětmi má již zkušenost Mateřská škola Dobratice. Přesto tamní ředitelka Karla Peterková se zákonem nesouhlasí. „Jsme menší školka, takže to zvládáme, ale není to jednoduché. Nastavit režim pro dvouleté je jiné než pro děti pětileté. Liší se rozumově, nezvládnou toho tolik co starší dítě. Jsou rychleji unavené. Mít takové děti dohromady s pětiletými je náročné a navíc si myslím, že by dvouleté děti měly být doma s matkou, protože je to dobré pro jejich vývoj,“ říká.

O pár dvouletých dětí už se stará také Mateřská škola Sokoleč. Mít jich ale z povinnosti víc, si tamní ředitelka Jana Boumová nedokáže představit.

„Pokud jsou dvouleté děti třeba dvě, tak to jde, ale mít jich deset, to je zabiják, v normálním provozu to nelze zvládnout. Jedno dvouleté dítě se v kolektivu ztratí, mít jich víc je katastrofa,“ míní Boumová.

Oslovené ředitelky se shodují na tom, že by péče o dvouleté děti zvládnout šla, kdyby jim k tomu stát vytvořil podmínky. Jsou totiž potřeba peníze na přebalovací pulty, pomůcky, přestavbu koupelen či zajištění odpadu a také na další personál. Ministerstvo školství sice slibuje méně žáků ve třídách a nepedagogické pracovníky, jako jsou například chůvy, jenže není jisté, kolik si jich školky budou moct dovolit.

Zkušenost s nimi má například Mateřská škola Sluníčko v Krupce. „Dvouleté zvládáme jen proto, že jsem využila peněz z evropských prostředků na dvě chůvy. Museli jsme přizpůsobit organizaci dne, malé děti dřív svačí a dříve obědvají, protože se dřív unaví,“ říká ředitelka Sluníčka Eva Kyjovská.

Snad zvítězí zdravý rozum

Některé ředitelky si oproti tomu nedovedou představit, že by dvouleté děti měly za dva roky skutečně začít přijímat.

„Není to tak, že nechceme rodičům vyjít vstříc, ale myslím, že v početných třídách budou trpět jak malé děti, tak ty starší. Znamenalo by to uzpůsobení všeho. Prostorů, kde by si děti hrály, hygienického zázemí. Jsme malá školka, už teď bojujeme s místem. Neumím si to v chodu naší mateřské školy představit,“ říká vedoucí učitelka mateřské školy Slapy Magdalena Kupková.

Ředitelka Mateřské školy Oty Synka v Ostravě-Porubě Pavla Kučerová stále věří, že politici povinnost přijímat od roku 2020 dvouleté děti zruší.

„Věřím, že rozum zvítězí a že tato povinnost nebude. V současné době máme 25-27 dětí ve třídě a nedovedu si představit, že tam budou ještě dvouleté děti. Paní učitelka je tam od sedmi do půl desáté dopoledne sama. Pokud tam nebude další personál, nemůže to zvládnout,“ říká Kučerová.

Zákon o povinnosti přijímat dvouleté děti do školek politici schválili v roce 2016. Předseda školského sněmovního výboru Václav Klaus mladší (ODS) nedávno navrhl, aby byl zákon zrušen. Návrh našel podporu u Senátu. Vláda se však proti návrhu postavila. Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) nedávno uvedl, že by role dětských skupin v péči o dvouleté měla být výraznější než dosud.

Každá školka zvládne dvouleté děti s podporou státu, říká ředitel jeslí: