Klaus navrhl zrušení povinné školky. Laciné gesto, zlobí se Valachová

Klausovo rozhodnutí iDNES.cz potvrdil jeho asistent Daniel Kolář. „Pan poslanec se rád podrobněji nad tématem sejde, až se bude předmětný návrh projednávat v Poslanecké sněmovně,“ vzkázal.

„Přes 90 procent dětí stejně do mateřských škol chodí. Stávající stav navyšuje byrokracii ve školkách (omluvenky, agendu spojenou s povinnou předškolní docházkou, nárokovost zajištění místa), přináší nemalé finanční náklady v rozsahu přibližně jedné miliard korun ročně,“ stojí v důvodové zprávě, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici.

Novela byla zavedena proto, aby integrovala děti z vyloučených sociálních lokalit, podle Klause však stačí, aby takové děti chodily do přípravných tříd.

Co se týče zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti, školky by podle něj neměly plnit roli státem organizovaného baby-sittingu. „I učitelky ve školkách studují na předškolní vzdělávání, nikoli na péči o dítě,“ zdůvodňuje dál Klaus.

Pokud se od roku 2020 začnou masově přijímat dvouleté děti, jak je plánováno, způsobí to podle Klause rozvrat předškolního vzdělávání, demotivaci učitelek i obrovský tlak na rozpočty obcí. „Předložený zákon přítomnost dětí mladších tří let ve školkách nezakazuje, pouze ruší obligatornost jejich přijímání,“ dodává poslanec ODS.

Návrh má podporu Pirátů

Školský výbor se bude podle informací iDNES.cz návrhem zabývat 1. února. Už teď může Klaus počítat například s podporou Pirátů.

„S touto změnou souhlasíme, protože plošnou povinnost předškolní docházky považujeme za zbytečnost. Pokud bude dítě potřebovat předškolní docházku, tak to lze řešit individuálně, ale ne nařízením,“ sdělil iDNES.cz místopředseda školského výboru Lukáš Bartoň.

Povinné předškolní vzdělávání Povinná školka se od 1. září loňského roku týká všech pětiletých dětí. Ty musí docházet do školky alespoň na čtyři hodiny denně.

Rodiče mohou zažádat o individuální domácí vzdělávání, povinnou předškolní docházku lze také plnit v některých lesních školkách.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Jak se k návrhu postaví hnutí ANO zatím není jasné. Místopředseda školského výboru Karel Rais ale s Klausem v zásadě souhlasí.

„S návrhem souhlasím, protože dvouleté děti patří do jeslí a ne do školky, nevydrží fyzickou zátěž, usínají při jídle a podobně. Měly by se o ně starat spíš ženy, které jsou proškoleny ve zdravotnictví než učitelky v mateřských školách. Platí pro ně zkrátka jiný režim než pro větší děti a domnívám se, že by děti měly být s matkami co nejdéle,“ sdělil Rais. Co se týče zrušení povinnosti pro pětileté, souhlasí v tom, že se musí udělat úpravy. „Měla by to být spíš možnost než povinnost,“ dodal.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) záměr hodnotí rezervovaně. „O návrhu Václava Klause mladšího pochopitelně vím, ale je docela brzo poté, co jsme ‚předškolku‘ zavedli, abychom ji opět rušili. Její zřízení má své opodstatnění a já jsem zvyklý pracovat s tvrdými daty. Po jednom roce je dle mého názoru příliš brzy na vyhodnocení a nějaké zásahy,“ uvedl pro iDNES.cz.

„Háže přes palubu rodiče, děti a učitele“

Obě úpravy o předškolním vzdělávání byly schváleny v době, kdy ministerstvo vedla Kateřina Valachová (ČSSD). Ta nyní působí jako poslankyně právě ve školském výboru. Klausův počin nazvala laciným gestem, které nikomu nic nepřinese.

„Háže přes palubu rodiče, děti a učitele. Neřeší skutečné starosti, což lidé od politiků očekávají, jako kam dát dítě do školky, jak je co nejlépe připravit na první třídu, jak zlepšit podmínky učitelům, kteří i bez zákona mají v mateřských školách 40 tisíc dětí mladších tří let,“ uvedla Valachová.

„Ministerstvo by ještě více mělo pomáhat naladit praxi příznivou pro děti, rodiče i učitelky,“ dodala Valachová s tím, že se jedná o její stanovisko, sociální demokraté ještě návrh neprojednali, nicméně povinné předškolní vzdělávání bylo dlouhodobě v programu ČSSD.

Lidovci souhlasí napůl

Návrh ve stávající podobě podporu nenajde u KDU-ČSL. Podle lidovců totiž spojuje dva body, které je potřeba rozdělit.

„Co se týká dvouletých dětí, jsme připraveni o tom diskutovat. Chceme institucionalizovat dětské skupiny tak, aby tady byla varianta pro ty, kteří chtějí jít po dvou letech do práce, umím si představit, že v tom shodu najdeme,“ uvedl Jiří Mihola.

K druhému navrhovanému bodu je ale kritičtější. „Není možné něco zavést a bez vyhodnocení to zase za velmi krátkou dobu zrušit, to nedává smysl. Prosadil jsem alternativu v podobě domácího vzdělávání, a proto máme funkční alternativu, když někdo do školky nechce, může zůstat doma,“ uvedl Mihola.