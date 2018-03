Role dětských skupin v péči o dvouleté by měla být větší, říká Plaga

Plaga už dříve vyjádřil podporu návrhu na zrušení povinnosti školek přijmout všechny dvouleté děti. „Myslím, že ten nárok by neměl být ze zákona. Spíš by měl stát podporovat silným investičním programem tvorbu míst tam, kde je to potřeba,“ řekl Plaga po schůzce. Premiér Andrej Babiš (ANO) se pro média nevyjádřil.

Návrh poslanců za ODS, který mimo jiné chce tuto povinnost zrušit, ale ve sněmovně nepodpoří. Postihuje podle něj víc témat a není legislativně technicky v pořádku.

Pedagogická komora v pondělí ministrovi a premiérovi vlády v demisi podle jejího prezidenta Radka Sarköziho navrhla, aby se povinnost zajistit místa pro dvouleté děti rozdělila mezi školky a dětské skupiny nebo mikrojesle, které spadají do gesce ministerstva práce a sociálních věcí. Chtějí proto oslovit i ministryni Jaroslavu Němcovou (ANO), měla by se podle nich sejít s Plagou.

„Dospěli jsme k tomu, že školský zákon a zákon o dětských skupinách je třeba novelizovat tak, aby pokud vláda bude chtít, aby místo pro dvouleté děti bylo garantované, si mohl zřizovatel vybrat, jestli místo pro dítě vybuduje v mateřské škole, dětské skupině nebo mikrojeslích,“ vysvětlil Sarközi.

Novelu kritizují učitelé i starostové

Novelu zákona, kterou schválila minulá vláda a která místa pro dvouleté děti ve školkách garantuje, kritizují učitelé i starostové. Podle prvních je za současného personálního stavu nezvládnutelná, klade na učitele ve školkách zvýšené nároky bez současného vyššího ohodnocení a nebere v potaz to, že dvouleté dítě potřebuje jinou péči a individuálnější přístup.

Podle starostů je finančně náročné upravit pro péči o tak malé děti prostory školek, nutné by bylo i navýšit kapacity. Změnu naopak přivítaly organizace, které se snaží o sladění osobního a pracovního života a dřívější návrat matek do práce.

Ministr a premiér s Pedagogickou komorou debatovali také o financování školství. „Podle našich informací kraje rozepsaly školám méně v nenárokové části rozpočtu a já jsem se dohodl s panem premiérem, že si pozvu kraje a budu chtít vědět, jak konkrétně při rozpisu rozpočtu postupovaly, abychom zjistili, jaký je reálný nedostatek v roce 2018 a pokusili se ho vykrýt,“ dodal Plaga.

