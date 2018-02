Senátní výbor podpořil návrh Klause mladšího na zrušení školky pro dvouleté

„Změnu zákona, která prošla v roce 2016 a která přináší povinnost od roku 2020 zařadit dvouleté děti do mateřských škol, vidíme jako problém. Je to něco, co nám vadí a není nám to příjemné,“ uvedl senátor a zároveň místopředseda senátního výboru pro vzdělávání Jiří Růžička (TOP 09).

Výbor se prý shodl, že je potřeba zákon změnit, nyní ale Senát počká na kroky Sněmovny. Růžička se před dvěma týdny sešel s šéfem vzdělávacího výboru Sněmovny Václavem Klausem mladším (ODS), který již poslancům předložil úpravu, podle níž by se měla zrušit povinnost pro školky přijímat dvouleté děti.

„Cesta ze Sněmovny k legislativní změně je rychlejší. Myslím, že je to na dobré cestě,“ dodal Růžička.

Klaus mladší ale také navrhuje, aby se zrušila povinná předškolní docházka pro pětileté děti. S tím ale Růžička nesouhlasí. „Obávám se, že pokud v návrhu budou oba zákony, mohl by to být jistý problém. Budeme diskutovat o tom, že bychom se připojili jen k návrhu na zrušení povinnosti přijímat dvouleté,“ dodal Růžička.

Vyčerpané učitelky

Podle učitelky mateřské školy v obci Stařeč nedaleko Třebíče Kateřiny Zlámalové je péče o tak malé děti velmi náročná. „My máme v mateřské škole zkušenost s dvouletými dětmi již třetím rokem. Můžu říct, že paní učitelky jsou vyčerpané, nemáme personální ani finanční podporu od ministerstva školství,“ řekla Zlámalová. „Děti potřebují mámu, rodinné zázemí a školka to zaručit nemůže,“ dodala.

Zákon prošel v roce 2016. Poté se začala ozývat kritika hlavně od učitelek a ředitelek mateřských škol a z toho důvodu byla také iniciována petice, která k dnešnímu dni čítá patnáct tisíc podpisů. „To je jasná zpráva, že dvouleté děti nepatří do školek, ale do náruče mámy. Blížíme se trendu Evropské unie čím dál tím menší děti dávat do instituce. To je nezdravý proces, kterému chceme zabránit,“ říká iniciátor petice a vysokoškolský pedagog Marek Herman.

Kritici zákona upozorňují, že osobnost se formuje do tří let věku a děti by tak měly být doma s matkou, která jim může věnovat víc času než učitelky v mateřských školách. Kromě toho poukazují na kapacitní, personální i finanční důvody, proč by dvouleté děti do školek neměly chodit.

„Je to velká finanční zátěž pro zřizovatele školek. Budou potřeba nové hračky, svoz odpadu, přebalovací pulty. Pokud rodina potřebuje, aby matka nastoupila do práce, mateřská škola je schopna se o děti postarat, ale nemůže to být celoplošně. U nás máme zřízenou speciální třídu, ve které je šestnáct dětí, mezi nimi je i těžce zrakově postižené dítě, ostatní děti jsou od dvou do tří let. Osm maminek je doma, nechodí do práce. To není potřeba, děti by mohly být doma,“ dodala Zlámalová.

„Co se týče zajištění míst ve školkách pro dvouleté děti, už nám jich dnes 45 tisíc do školek chodí. Nejsem ale přesvědčen, že systém musí být nastaven tak, že každá školka má mít kapacitu pro všechny děti té věkové kategorie. Vnímám potřebu rodičů dávat do školek děti mladší tří let – tady je třeba najít shodu mezi potřebami rodičů a zájmy zřizovatelů,“ řekl k tomu ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) v rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz.

Měly by mít školky povinnost přijímat dvouleté děti?

