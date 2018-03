Je roztomilé, že Britové teď žádají státy EU o pomoc, řekl Kmoníček

Kmoníček v nedělních Otázkách Václava Moravce uvedl, že vyhoštění ruských diplomatů považuje za projev nesouhlasu, ale nikoli v souvislosti s pokusem o vraždu Skripala, který podle něj nebude nikdy uspokojivě vyřešen. Britům podle něj vadí, že jsou jediná ze třech zemí, kde končí ruští oponenti a zároveň jsou zde často zavraždění.

„Znamená to, že Rusko s největší pravděpodobností obnovilo program, kdy se likvidovali lidé v zahraničí,“ řekl Kmoníček s tím, že se Británie v takovém případě ukázala jako slabý článek. Poukázal na to, že k vraždě odpůrců ruského režimu nedochází tak často ve Spojených státech ani v Německu.

Kmoníček upozornil, že se jedná o případy týkající se pouze Velké Británie, a tak by se na celou věc mělo nahlížet. Britové Českou republiku sice podle něj požádali o solidaritu, ale neznamená to prý, že máme plně vyhovět jejich požadavkům. Podle Kmoníčka by tedy stačilo, aby Česko vyhostilo nejvýš dva ruské diplomaty.

Europoslanec Pavel Telička nicméně tohle řešení považuje za nedostačující. „Kdybychom hovořili o jednom, dvou nebo třech, tak si myslím, že se nám spíš v Moskvě vysmějí,“ řekl Telička. Vrátil se také k nařčení Ruska, podle něhož jed Novičok použitý při útoku na Skripala, byl z Česka. Teličkovi vadilo, že se k celému incident dostatečně rázně nepostavil prezident republiky Miloš Zeman.

„Hlava tohoto státu posílá Putinovi gratulační dopis a zve ho sem,“ kontroval Telička s tím, že mu to připadá nepatřičné.



Někdejší ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta Kmoníček pak vysvětloval, že dopis mohl být napsaný dřív, než Česko obvinila ruská strana. „Je to samozřejmě problém toho, že člověk v jednom kontextu ten dopis píše a v druhém kontextu odchází. Je tam třeba velká diplomatická setrvačnost,“ uvedl Kmoníček.

Telička mu pak oponoval, že Zeman na sebe nechal plivnout a zároveň by se měl snažit nějak „zachovat vůči českým spojencům a vůči českým občanům“.

Podle České televize pracuje aktuálně na ruské ambasádě v Česku 122 zaměstnanců, z nich je 45 diplomatů. České velvyslanectví v Rusku má přitom 56 zaměstnanců a mezi nimi pouze 16 diplomatů.