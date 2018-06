Zajímavé, divil se Rath milionům v krabici. Tak skončila nadějná kariéra

V době svého zatčení v květnu 2012 patřil David Rath mezi nejviditelnější české politiky. Lékař, hejtman a poslanec v dresu ČSSD si vysloužil pověst muže s ostrým jazykem, schopného rétora, oponenti jej někdy kvůli jeho agresivnímu stylu nazývali až hulvátem. Každopádně v politice měl Rath našlápnuto dobře, vždyť byl i krátce ministrem zdravotnictví.

David Rath platil v Poslanecké sněmovně za schopného rétora a tvrdého kritika oponentů.

To vše se zhroutilo 14. května 2012, kdy jej policie nečekaně zatkla, zrovna když nesl krabici se sedmi miliony korun v hotovosti z domu svých přátel a údajných kumpánů, Kateřiny Pancové (nyní Kottové) a Petra Kotta. U sebe měl rovněž střelnou zbraň a teleskopický obušek.

ÚLEK. David Rath s krabicí od vína v okamžiku, kdy ho oslovili policisté.

„Dobře, ale víte, že mám poslaneckou imunitu,“ řekl Rath kriminalistce, která mu však odvětila, že to zadržení nebrání. Hejtman se okamžitě začal bránit, že o přijetí jakéhokoli úplatku neví. Pohotově začal vysvětlovat, že v krabici, kterou nese, je víno od kolegyně.

„Tak víno to nebude,“ konstatovali policisté, když box otevřeli.

„Ježiš, to je zajímavé,“ divil se Rath. Podle policie to byl úplatek za zmanipulovanou zakázku týkající se opravy buštěhradského zámku.

VIDEO: Jak zatýkali Ratha? Poslechněte si záznam

Další policisté si došli pro ostatní podezřelé. Odposlechy z domu Kotta a Pancové naznačují, že dvojice si byla vědoma, že se u jejich dveří někdy může objevit policie.

„URNA, nic nedělej, nic nedělej,“ prohlásil Kott směrem k Pancové, když spatřil černé uniformy před domem.

„Tak jsme v prdeli,“ uvědomila si jeho družka.

Poslanec a hejtman Rath putoval do vazby. Byl obviněn z přijetí úplatku. Policie začala stíhat i další lidi, mimo jiné právě i exposlance ODS a bývalého šéfa středočeské VZP Petra Kotta, ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Pancovou a šéfy dvou stavebních firem. V březnu 2013 policie navrhla Ratha a dalších deset lidí obžalovat.

Klíčovými důkazy obžaloby jsou zejména odposlechy. Když je soud při hlavních líčeních přehrával, ukázalo se, že zachytily například šustění peněz při přepočítávání. Legendární se také stala pasáž, kdy se debata obviněných točí kolem „hezkých, žlutě pěkných penízcích“.

Podle přehraných odposlechů se Rath s Pancovou dokonce o možném zatčení bavili. „Říkám si, tak u mě by to bylo složitější, mám imunitu. Ale u tebe to můžou udělat zejtra,“ přemítal poslanec.

„Já bych řekl po mamince. Jo? Z bohatý rodiny. A dokažte to. Nic vám říkat nebudu. Policejní šikana, Kubice, Kubiceho zpráva, vy jste všichni parchanti,“ představoval si Rath svoji případnou obhajobu. Rath během soudních jednání vysvětloval, že v odposleších jsou zachycené pouze trapné řeči, žerty, případně hovory vytržené z kontextu.

V průběhu let Rath nabídl několik verzí, jak se miliony do krabice od vína dostaly. Zpočátku nařkl policii, že mu krabici s penězi v nestřežený okamžik při zadržení podstrčila místo krabice s vínem. Letos v březnu zase před soudem vyslovil domněnku, že peníze patřily sociální demokracii, protože Pancová sháněla sponzory na volby. Krabice s vínem a penězi tak prý mohla omylem zaměnit.

„Já to říkám od začátku, nevěděl jsem, co je obsahem té krabice. Byl jsem přesvědčen, že tam jsou lahve vína,“ trvá dodnes na svém exhejtman.

VIDEO: Ano, je to fantastická teorie. Rath hovoří o milionech v krabici od vína

Po více než šesti letech od zatčení Davida Ratha padne ve středu podruhé nepravomocný rozsudek. I to ukazuje, jak Rath dává české justici zabrat. Kromě složitosti případu a rozsáhlého dokazování totiž expolitik umí využít veškeré možnosti ke své obhajobě. Podal například námitky na podjatost soudce i státního zástupce, naposledy se pokusil dosáhnout toho, aby kauzu řešil jiný soud.

Fakta o kauze V kauze figuruje 11 lidí, osm z nich je z řad manažerů stavebních a zdravotnických firem, které zakázky získávaly. Policie všechny pozatýkala v květnu 2012. Soudy se kauzou zabývají od roku 2013. Krajský soud v Praze nejprve v roce 2015 uložil Rathovi 8,5 roku vězení a přísné tresty vyměřil i většině dalších obžalovaných. Původní verdikt v roce 2016 zrušil vrchní soud kvůli použitým odposlechům. Loni se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy lze použít jako důkaz. Případ se tak dostal zpátky k soudu, který původně vynesl odsuzující rozsudek. V dubnu policie navrhla Ratha obžalovat také v druhé větvi korupční kauzy. Týká se údajné manipulace veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic, konkrétně rekonstrukcí či výstavby pavilonů nemocnic v Kladně, Mladé Boleslavi a Kolíně a dodávky sanitek pro středočeskou záchrannou službu. Celkem šlo o zakázky za více než 700 milionů korun. Zdroj: ČTK

Zdržení lze však připsat i justici, která způsobila zmatky s klíčovými odposlechy. Krajský soud v Praze sice na jejich základě obžalované odsoudil, ale odvolací vrchní soud rozsudek zrušil s tím, že odposlechy jsou nepoužitelné.

Proti tomu podal stížnost ministr spravedlnosti Robert Pelikán, načež Nejvyšší soud označil postup kolegů z pražského vrchního soudu za nezákonný. Při opakovaném líčení tak krajský soud opět s odposlechy pracuje.

Kromě hlavní kauzy soudy řešily i další spory, v nichž byl jednou ze stran David Rath. Spor vedl s advokátem Michalem Pacovským, strýcem „svého“ soudce, zažaloval i vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou a žalobce Petra Jiráta kvůli jejich výrokům v médiích. S žalobami ale neuspěl.

Naopak částečné vítězství Rath slavil, když požadoval odškodnění po ministerstvu spravedlnosti za „vláčení v poutech“ v době, kdy byl nezákonně ve vazbě. Rozhodnutí sice není zatím pravomocné, ale soud přiznal Rathovi dvanáct tisíc korun.

VIDEO: Rath o "vlečení v poutech": Vedli mě v řetězech jako kravku na pastvu

Přestože Rath jakoukoli vinu vytrvale odmítá, prohlásil, že očekává od krajského soudu opět uložení trestu. Bývalý politik vidí za celou kauzou politickou objednávku a o soudu řekl, že má zadání dostat Ratha do tepláků. Ačkoli krajský soud nejspíš Ratha znovu odsoudí, zarputilý lékař z Hostivice se určitě nevzdá a před odvolacím soudem svede další tvrdou bitvu.