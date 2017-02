Rath chce od advokáta Pacovského omluvu, vypovídal i exsenátor Dryml

Rathova advokátka Riana Kvačková ve středu u soudu uvedla, že klientovi nejvíce vadilo, že Pacovský před krajským soudem a v článku serveru Aktuálně.cz osočil Ratha z podvodného založení plné moci.

U soudu svědčil bývalý Ráthův náměstek a bývalý senátor Vladimír Dryml. Uvedl, že oba, jak Rath, tak Michal Pacovský, jsou jeho dlouholetí přátelé. Proto je prý v těžké situaci. Vypověděl, že se s Pavcovským bavil nezávazně o Rathově kauze někdy v roce 2014. V květnu 2015 mu pak advokát volal a žádal, zda by mu nesjednal s Rathem schůzku.

Advokát Michal Pacovský (22. 5. 2015)

„Oslovil jsem Ratha, zda by měl zájem setkat se s doktorem Pacovským. Rath řekl, že se samozřejmě rád setká a podle mých informací se setkali. U toho jednání jsem já už nebyl,“ řekl Dryml. Na dotaz soudce dodal, že se domnívá, že se setkání týkalo Rathova případu. „Chtěl probrat nějaké právní postupy, nejsem právník, tak bohužel,“ uvedl Dryml.

Vypovídala i Pacovského sekretářka, která uvedla, že má obvykle přehled o schůzkách advokáta, ale příchod Ratha ji překvapil. Zda byl překvapen i advokát, nedovedla říci. Schůzka byla podle ní krátká, asi půl hodiny. Neúčastnila se jí, jen dostala za úkol vyplnit plnou moc.

Pacovský se ve středu k jednání nedostavil.

Od advokátní komory dostal Pacovský pokutu

Pacovský po odmítnutí zastupovat Ratha litoval, že na schůzku s ním a jeho právníky šel. Byl přesvědčen, že ho oklamali (více čtěte zde). Přestože Pacovský okamžitě vypověděl plnou moc, neudělal to řádně. Od České advokátní komory za to dostal pokutu patnáct tisíc korun. „Vypověděl plnou moc, aniž by tuto výpověď opřel o zákonný důvod tak, jak mu ukládá § 20 zákona o advokacii,“ uvedla ČAK.

Rath se tak na následující jednání soudu 18. května 2015 dostavil bez advokáta, protože Pacovský nedorazil. A to byla podle kárného senátu také chyba. „Následně se rovněž nedostavil k hlavnímu ani odročenému líčení, která tak zmařil, čímž rovněž porušil povinnosti advokáta, včetně povinnosti činit pro klienta neodkladné úkony po dobu 15 dnů od vypovězení plné moci, vyjma případů, kdy si to klient výslovně nepřeje,“ konstatuje se v tiskové zprávě ČAK (více zde).

Soud se už kvůli žalobě jednou sešel. Protože však obě strany uvedly, že by mohlo dojít k dohodě, líčení odročil. Nakonec smír nesjednaly.